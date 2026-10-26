La incorporación de nuevas tecnologías, la automatización de procesos y la preparación de los trabajadores para los cambios operacionales forman parte de los desafíos que enfrenta Puerto Valparaíso de cara a su próxima etapa de desarrollo. Así lo planteó Juan Marcos Mancilla, gerente de Logística de la Empresa Portuaria Valparaíso, en conversación con MundoMarítimo en el marco de TOC Américas 2026, realizado en Cartagena de Indias, Colombia.

El ejecutivo destacó la importancia de participar en encuentros internacionales para conocer experiencias y evaluar soluciones aplicables al futuro del puerto chileno. En ese contexto, sostuvo reuniones con consultores y proveedores de equipamiento tecnológico, considerando las eventuales exigencias que podrían incorporarse en un nuevo contrato de concesión.

“Para nosotros como Puerto Valparaíso es súper relevante estar donde se están dando las conversaciones”, señaló, destacando que la instancia permitió contrastar ideas y conocer avances relacionados con innovación, sostenibilidad y seguridad portuaria.

Inteligencia artificial y digitalización

Entre las principales tendencias identificadas durante el encuentro, Mancilla destacó el creciente protagonismo de la inteligencia artificial (IA) y la necesidad de acompañar su incorporación con procesos de formación.

“Hubo mucho énfasis en no solamente poder adquirir tecnología, sino en capacitar al capital humano para administrar lo que es la IA”, explicó. A su juicio, existe el riesgo de concentrar los esfuerzos en las herramientas tecnológicas sin prestar suficiente atención a quienes deberán utilizarlas.

También resaltó las posibilidades que ofrecen la tecnología de gemelos digitales, particularmente su aplicación en etapas específicas de las operaciones. Según explicó, estas herramientas no necesariamente requieren proyectos de gran escala, sino que pueden implementarse en determinados eslabones de la cadena logística y en sus procesos.

Automatización gradual y reconversión laboral

Respecto de la automatización, el ejecutivo planteó la necesidad de avanzar con prudencia, considerando tanto las transformaciones operacionales como sus implicancias laborales. “El primer paso para nosotros en nuestra visión es la electrificación”, afirmó, situando esta transición energética como una prioridad inicial para la modernización del puerto. En paralelo, destacó la importancia de preparar y especializar a los trabajadores para asumir nuevas funciones y administrar tecnologías cada vez más avanzadas.

En las visitas técnicas realizadas en Cartagena, pudo observar operaciones de patio con grúas RTG automatizadas, equipos operados a distancia y sistemas semiautomáticos. Estas experiencias, señaló, permiten visualizar con mayor cercanía transformaciones que anteriormente había conocido en puertos asiáticos.

Para Mancilla, la incorporación de estas soluciones también exige avanzar hacia operaciones energéticamente más sostenibles y establecer las condiciones necesarias junto con los proveedores de energía.

Sin embargo, precisó que la automatización no necesariamente abarcará todas las actividades del futuro puerto de Valparaíso, puesto que determinadas labores seguirán requiriendo la participación directa de trabajadores.

Seguridad y desarrollo del capital humano

Otro de los aprendizajes destacados estuvo relacionado con la seguridad de la carga y de las personas, ámbitos que Puerto Valparaíso pretende priorizar durante lo que resta de 2026 y el próximo año.

En particular, valoró los modelos de gestión laboral observados durante las visitas, donde la excelencia operacional, la tecnología y la satisfacción de los trabajadores aparecen como elementos complementarios.

En esa línea, recogió una reflexión sobre la responsabilidad compartida en la formación: “La responsabilidad de capacitar es corporativa, pero la capacidad de aprender es individual”.

Hacia un puerto inteligente

Al proyectar el futuro de Valparaíso, Mancilla vinculó la modernización tecnológica con la necesidad de ofrecer mayor confiabilidad al comercio exterior: “Tenemos que entregar certidumbre al comercio exterior”, sostuvo, explicando que ello supone cumplir las ventanas de atraque, los volúmenes de transferencia comprometidos y los tiempos de operación acordados.

Asimismo, destacó el modelo logístico y las plataformas tecnológicas que actualmente utiliza el puerto como una base para continuar avanzando hacia mayores niveles de digitalización, electrificación y automatización selectiva.

Su visión apunta a consolidar un puerto moderno, seguro para trabajadores y cargas, ambientalmente más sostenible y capaz de convertirse en un referente regional.

Consultado directamente sobre si Valparaíso debe evolucionar hacia un Smart Port, Mancilla concluyó: “Yo creo que tenemos que ser un Smart Port. Es un deber nuestro serlo”.

Por MundoMaritimo