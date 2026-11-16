El creciente intercambio comercial entre Florida y América Latina está abriendo nuevas oportunidades para el Puerto de Jacksonville (JAXPORT), que busca consolidarse como una alternativa de acceso a los mercados de la Costa Este de Estados Unidos (USEC). Según datos de la autoridad portuaria, los puertos de Florida concentraron el 55% del comercio estadounidense con América Latina hasta septiembre de 2026, reflejando la importancia del estado en los flujos comerciales regionales.

En este escenario, JAXPORT ha intensificado su acercamiento a exportadores latinoamericanos, especialmente de productos agrícolas, alimentos refrigerados y bienes industriales. La estrategia responde al crecimiento observado desde 2024, cuando el puerto, tradicionalmente orientado hacia Asia y Europa, comenzó a identificar mayores oportunidades en la región.

“Queremos ofrecerle al exportador en Latinoamérica una opción adicional para ingresar a Estados Unidos”, explicó a MundoMarítimo, Juan Pablo Acosta, director de Ventas de Carga para América Latina de JAXPORT, cargo creado específicamente para desarrollar estas relaciones comerciales.

La ubicación del puerto constituye uno de sus principales atributos. Desde Jacksonville es posible acceder a aproximadamente 98 millones de consumidores mediante transporte terrestre en un día, incluyendo mercados como Orlando, Tampa, el norte de Florida y el sur de Georgia.

Según Acosta, utilizar Jacksonville puede reducir los recorridos terrestres respecto de terminales ubicados más al sur. Como ejemplo, señaló que trasladar bienes hacia Orlando desde Miami puede requerir cinco horas, frente a aproximadamente dos horas desde Jacksonville.

Caribe y Centroamérica: Costa Rica gana protagonismo

La relación de JAXPORT con el Caribe tiene como principal referente a Puerto Rico, mercado con el que mantiene una conexión histórica. Acosta destacó que Jacksonville concentra aproximadamente el 90% del intercambio marítimo de bienes entre Puerto Rico y Estados Unidos continental.

En Centroamérica, Costa Rica adquiere especial relevancia por sus exportaciones de dispositivos médicos, piñas y productos de caucho. Según datos de PIERS, el valor de la carga contenerizada intercambiada entre Costa Rica y Jacksonville alcanzó US$425,2 millones durante el año fiscal 2026.

En materia de conectividad, Moín y Jacksonville cuentan con un servicio directo semanal de Crowley, con un tránsito aproximado de cinco días, además de conexiones mediante Gemini Cooperation (Maersk y Hapag-Lloyd), vía Cartagena, y servicios de MSC en sentido sur.

Para fortalecer estos vínculos, JAXPORT participará el martes 17 de noviembre en el VI Foro de Eficiencia Logística de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), donde sostendrá reuniones con empresas exportadoras y promoverá sus servicios.

WCSA: impulso de la carga refrigerada

Chile, Colombia, Perú y Ecuador representan mercados relevantes para las conexiones marítimas con la USEC. En 2026, Chile concentra aproximadamente el 31% del comercio de la Costa Oeste de Sudamérica (WCSA) con los puertos de la USEC y del Golfo de Estados Unidos, seguido por Colombia (25,7%), Perú (23,7%) y Ecuador (19,5%).

Acosta destacó especialmente el crecimiento de los embarques refrigerados procedentes de Chile, Perú y Ecuador, favorecido por la conectividad de Gemini Cooperation, integrada por Maersk y Hapag-Lloyd.

Este esquema permite transportar productos desde puertos sudamericanos hasta Cartagena, Colombia, donde son transferidas al servicio ‘Florida Shuttle’, que conecta con Port Everglades y Jacksonville.

El ejecutivo mencionó particularmente el salmón chileno y las frutas frescas como productos con oportunidades de expansión, considerando la demanda de los mercados del sureste estadounidense.

ECSA: Brasil y Argentina

En la Costa Este de Sudamerica (ECSA), Brasil representa aproximadamente el 74% del volumen anualizado analizado, mientras Argentina y Uruguay mantienen una participación menor.

Acosta destacó las exportaciones brasileñas de carne y otros productos refrigerados. En Argentina, identificó oportunidades relacionadas con los cítricos, particularmente el jugo de limón congelado producido en Tucumán.

Como ejemplo, explicó que exportadores argentinos comenzaron a utilizar Jacksonville para abastecer instalaciones ubicadas en Apopka, Florida, reduciendo los recorridos terrestres respecto de sus operaciones anteriores a través de Miami y Port Everglades.

Capacidad logística y perspectivas

JAXPORT dispone de 1.600 conexiones eléctricas para contenedores refrigerados y más de 120 operadores logísticos especializados en las proximidades del puerto. Su conectividad marítima incluye 28 servicios directos vinculados con América Latina, mientras que su red intermodal contempla 40 trenes diarios y acceso a las principales autopistas interestatales.

A lo anterior se suman 175 millones de pies cuadrados de centros de distribución y de almacenaje en el noreste de Florida, capacidades que respaldan su oferta logística para los exportadores de la región.

Para 2027, la estrategia comercial contempla profundizar las relaciones con exportadores, navieras y cámaras empresariales latinoamericanas: “Queremos que nos vean como un hub logístico”, resumió Acosta, enfatizando que el objetivo es desarrollar soluciones que conecten directamente las necesidades de los exportadores con sus mercados de destino.

Por MundoMaritimo