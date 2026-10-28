Imabari Shipbuilding, Kawasaki Kisen Kaisha (“K” LINE), Kyokuyo Shipyard, JERA, Shin Kurushima Dockyard, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) y Nihon Shipyard (NSY) acordaron desarrollar una cadena de suministro de amoníaco como combustible marino en la región de Chubu, Japón, y construir y operar cuatro car carriers propulsados por este combustible.

El proyecto contempla una cadena integrada que abarcará desde la adquisición de amoníaco verde y el desarrollo de instalaciones de carga hasta la construcción de un buque dedicado al suministro de combustible y la operación de los car carriers. Las compañías buscan establecer un sistema de abastecimiento estable que contribuya a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo internacional y las emisiones de Alcance 3 de sus clientes.

La iniciativa aspira a convertirse en la primera cadena comercial del mundo que integre el abastecimiento de combustible, la infraestructura de suministro en la terminal de Hekinan y la operación de buques en un mismo centro logístico.

Abastecimiento e infraestructura

JERA estará a cargo de adquirir amoníaco verde producido mediante energías renovables, con suministros previstos desde regiones como India. Además, desarrollará nuevas instalaciones de carga de buques en la terminal receptora de amoníaco situada junto a la central térmica de Hekinan, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la embarcación de suministro.

Por su parte, Kyokuyo Shipyard construirá el buque especializado para el suministro de combustible, cuya finalización está prevista para 2030. Tras su entrega, será propiedad de NYK o de una filial íntegramente controlada por esta compañía, que también estará a cargo de su operación.

“K” LINE y NYK crearán una empresa conjunta, con participación equitativa, para comercializar y suministrar amoníaco a los buques mediante operaciones de transferencia de combustible de buque a buque (STS).

Cuatro buques para 2030

“K” LINE y NYK incorporarán dos car carrier cada una, completando una flota de cuatro naves cuya entrega está programada para 2030. Se espera que los buques transporten vehículos terminados para clientes como Toyota Motor Corporation.

Los buques serán los primeros car carrier propulsados por amoníaco de Japón. Contarán con motores de combustible dual capaces de utilizar este combustible y tanques con capacidad suficiente para realizar travesías en la rutas Transpacífico utilizando exclusivamente amoníaco.

Debido a la toxicidad y corrosividad del combustible, los buques incorporarán sistemas de seguridad para prevenir y detectar fugas, además de mecanismos para neutralizar el amoníaco en caso de escape.

Shin Kurushima Dockyard liderará el diseño básico, mientras que la ingeniería y construcción se realizarán conjuntamente con Imabari Shipbuilding y NSY, empresas que aportarán su experiencia en la fabricación de car carriers.

Mediante esta colaboración, las siete compañías buscan impulsar la descarbonización del transporte marítimo internacional, fortalecer las capacidades tecnológicas de la industria naval japonesa y contribuir al desarrollo del mercado de amoníaco de bajas emisiones.

Por MundoMaritimo