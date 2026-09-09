La interrupción del tránsito por el Estrecho de Ormuz no solo representa una amenaza para el abastecimiento mundial de petróleo. El gas natural licuado (GNL) emerge como uno de los mercados energéticos particularmente expuestos, considerando que cerca del 25% de la producción del GNL mundial atraviesa la estratégica vía marítima, según destacó France 24 en su programa El Debate.

El estrecho, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, concentra además aproximadamente el 20% del petróleo consumido en el mundo, resultando clave para el transporte marítimo de energía y para economías altamente dependientes de los suministros procedentes de Medio Oriente.

En este sentido, cobra relevancia el papel de QatarEnergy, compañía que, de acuerdo con lo expuesto en el programa, produce cerca del 20% del GNL mundial. Las instalaciones energéticas de la región se encuentran, además, entre los activos expuestos a la actual escalada del conflicto.

Alta exposición de los mercados asiáticos

Joel Grau, consultor marítimo y profesor de Shipping en la Universidad de Deusto y en el National Maritime College de Irlanda, destacó durante el programa la dependencia de los principales mercados asiáticos respecto de los suministros que atraviesan Ormuz.

China e India se encuentran entre las economías especialmente expuestas a una alteración de la vía marítima. Grau señaló que “la situación en el Golfo Pérsico y en el estrecho les afecta directamente”.

Esta dependencia coloca al transporte marítimo de hidrocarburos en el centro de los efectos económicos de la crisis. En el caso del petróleo existen algunas alternativas terrestres mediante oleoductos que conectan zonas productoras con otros puntos de embarque, aunque su capacidad es considerablemente menor a los volúmenes que normalmente atraviesan Ormuz.

Grau explicó que estas tuberías podrían movilizar entre 5 y 12 millones de barriles diarios, frente a aproximadamente 20 millones vinculados al tránsito por el estrecho, por lo que constituirían solamente una alternativa temporal.

Para el GNL, en cambio, la situación resulta especialmente sensible debido al peso del transporte marítimo dentro de su cadena de suministro y a la concentración de importantes volúmenes de exportación en el Golfo.

Riesgo sobre el abastecimiento y los precios

La incertidumbre respecto de la continuidad del suministro también comienza a trasladarse a los mercados energéticos. Emilio Apud, exsecretario de Energía y Minería de Argentina, explicó en el programa que las cotizaciones no reaccionan únicamente ante una reducción efectiva de la oferta, sino también frente al riesgo de que ésta pueda materializarse. “Ante cualquier duda en cuanto al abastecimiento, el valor sube por precaución”, señaló el especialista.

En este escenario, una interrupción prolongada de Ormuz tendría consecuencias que van más allá del petróleo. La elevada participación del estrecho en el transporte internacional de GNL pone bajo presión el abastecimiento energético de grandes mercados consumidores y vuelve a evidenciar la dependencia del comercio mundial de un reducido número de pasos marítimos estratégicos.

El análisis realizado en France 24 sitúa así al Estrecho de Ormuz como un punto crítico para la economía global: por sus aguas se movilizan simultáneamente volúmenes fundamentales de GNL y petróleo, haciendo que cualquier alteración de su operación repercuta directamente sobre el transporte marítimo, la seguridad energética y las expectativas de precios internacionales.

Por MundoMaritimo