Inmarsat Maritime presentó su nueva plataforma Maritime Safety Data Hub, desarrollada para analizar los riesgos que afectan a la navegación comercial mediante la integración de datos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM/GMDSS), avisos de seguridad marítima y entrevistas con especialistas del sector. La herramienta busca identificar patrones y tendencias asociados a condiciones meteorológicas adversas, presiones operacionales e inestabilidad geopolítica.
La plataforma incorpora un análisis de las transmisiones de seguridad marítima, complementado con investigaciones realizadas por SeaFocus International, socio de Inmarsat en el desarrollo de esta iniciativa.
Riesgos meteorológicos y alertas de socorro
De las 106.975 transmisiones de seguridad marítima registradas durante 2025, un 2,6% fue clasificado como urgente. Según el análisis de Inmarsat, el 84,6% de estas correspondió a fenómenos meteorológicos, entre los cuales las tormentas representaron el 75% y los temporales el 20%.
Aunque los ciclones constituyeron apenas el 4% de los peligros meteorológicos identificados, concentraron más del 99% de los mensajes meteorológicos urgentes.
El estudio también estableció que, en promedio, se transmitieron aproximadamente diez avisos meteorológicos durante las doce horas anteriores a cada evento de socorro, evidenciando una correlación entre condiciones adversas y mayores riesgos operacionales.
Olli Soininen, Head of Programmes de Fintraffic VTS, explicó que una misma tormenta no representa idéntico peligro para todas las naves, debido a diferencias de tamaño, tipo de buque, capacidades, rutas y condiciones operacionales. Por ello, disponer de información contextualizada puede ayudar al capitán a decidir si continúa la navegación, modifica el rumbo o retrasa el viaje.
En materia de capacitación, Momoko Kitada, decana académica y responsable de Educación y Formación Marítima de la Universidad Marítima Mundial, destacó la utilidad de los simuladores para reproducir escenarios complejos y preparar a las tripulaciones ante situaciones de emergencia.
Persistencia de riesgos y nuevas amenazas
Durante 2025, Inmarsat recibió 741 llamadas de socorro mediante el GMDSS, frente a 801 en 2024 y 788 en 2023. Pese a esta disminución, los registros del trienio se mantuvieron relativamente próximos a los promedios históricos.
Por tipo de nave, los tanqueros concentraron el mayor número de llamadas (203), seguidos por graneleros (105), buques de carga seca (83), unidades offshore (75) y portacontenedores (54).
Laurent Parenté, director general de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO), señaló que la estabilidad de estos indicadores no implica necesariamente una ausencia de avances en seguridad. “Simplemente significa que el riesgo está evolucionando”, afirmó.
Entre las amenazas emergentes, el informe identifica las alteraciones de rutas comerciales derivadas de tensiones geopolíticas, sanciones y aranceles, que prolongan los itinerarios e incrementan el consumo de combustible, la carga de trabajo de las tripulaciones y la exposición de los buques.
También advierte sobre las interferencias y la suplantación de señales de los sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS), especialmente en vías marítimas estratégicas.
Simon Osborne, cofundador de MarinAI, calificó estas amenazas como “muy significativas” y advirtió que se están extendiendo rápidamente en el ámbito marítimo. Según explicó, pueden generar una especie de “niebla electrónica” que reduce la confianza del navegante en la información proporcionada por los sistemas de a bordo.
Ante este escenario, planteó la conveniencia de recuperar y perfeccionar técnicas tradicionales de navegación para enfrentar posibles interferencias.
Gestión preventiva de la seguridad
John Dodd, responsable de Seguridad Marítima de Inmarsat Maritime (en la imagen), destacó que la plataforma permitirá comprender mejor los factores que afectan la seguridad y avanzar hacia una gestión preventiva de los riesgos: “El valor de la información sobre seguridad marítima reside en proporcionar a los buques y sus operadores el tiempo necesario para tomar decisiones fundamentadas”, señaló.
El ejecutivo añadió que, tanto frente a fenómenos meteorológicos extremos como a situaciones de inestabilidad geopolítica, disponer de información anticipada permite a las tripulaciones adoptar medidas para proteger vidas humanas, buques y cargas.
De acuerdo con Inmarsat, la integración de información meteorológica y registros de llamadas de socorro permitirá abordar tanto los riesgos persistentes como las amenazas emergentes para la navegación comercial.
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