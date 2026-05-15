Inmarsat Maritime, compañía de Viasat, implementó el servicio NexusWave en la flota de Glaciar Pesquera en conjunto con su socio en Argentina Ingenieros Electrónicos Asociados (IEA), con el objetivo de apoyar los procesos de digitalización, conectividad operativa y bienestar de las tripulaciones de la compañía pesquera.
La solución fue incorporada en los buques factoría “Atlantic Surf III”, con base en Mar del Plata, y “Capesante”, con base en Ushuaia, permitiendo integrar en tiempo real las operaciones entre las naves y las oficinas centrales de la compañía.
Según informó Inmarsat, NexusWave corresponde a un servicio administrado de conectividad multi-red diseñado para entregar velocidades estables, sincronización continua de datos y mayor previsibilidad de costos frente a necesidades crecientes de transmisión de información.
Antes de la implementación, IEA debía monitorear permanentemente el consumo de datos y enfrentaba sobrecostos por excedentes. De acuerdo con la compañía, el carácter ilimitado del servicio permitió eliminar cargos inesperados y liberar recursos técnicos para otras tareas operativas.
Mauro Abbadie, Technical Manager (Supplies) de Glaciar Pesquera S.A., señaló que “principalmente, buscábamos una solución con tarifa plana y altas velocidades para proporcionar previsibilidad y facilitar la digitalización a bordo. NexusWave ha cumplido con estas expectativas. Desde su implementación, no hemos experimentado inconvenientes; el desempeño ha sido alto, estable y continuo, ayudando a responder a nuestras crecientes necesidades operativas y de conectividad para las tripulaciones”.
La compañía indicó que el sistema también ha permitido ampliar el acceso de las tripulaciones a servicios digitales durante los períodos de descanso, incluyendo comunicación con familiares y envío de mensajes, audios, fotografías y videos.
Christian Troncoso, Technical Manager de Ingenieros Electrónicos Asociados S.R.L., afirmó que “estamos muy satisfechos de recibir comentarios tan positivos de Glaciar Pesquera tras la implementación de Inmarsat NexusWave a bordo de sus buques. Las expectativas de la compañía reflejan una preferencia creciente en la industria marítima por soluciones de conectividad que entreguen resultados previsibles, y la experiencia inicial con NexusWave demuestra cómo la solución responde a ese requerimiento”.
Por su parte, Jose Arias, Global Account Manager de Inmarsat Maritime, indicó que “nuestro trabajo con Glaciar Pesquera refleja la solidez de la relación estratégica con IEA en Argentina. Su conocimiento local y experiencia técnica fueron fundamentales para ejecutar esta implementación de NexusWave. Nos satisface observar cómo la solución ha transformado las operaciones y la conectividad de las tripulaciones de Glaciar, y esperamos continuar colaborando con IEA en la región”.
Por MundoMaritimo
Inmarsat Maritime suministrará conectividad NexusWave en la flota de nuevos buques heavy lift de Auerbach
Inmarsat Maritime despliega NexusWave para conectividad continua a la flota de EXMAR
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.