La implantación de la Ventanilla Única Marítima de El Salvador es una iniciativa enmarcada en la estrategia de modernización y digitalización de los procesos e infraestructuras portuarias del país centroamericano. Tras la adjudicación del proyecto a Infoport por parte de Unión Portuaria del Pacífico (UPdP) se han celebrado las sesiones de presentación e inicio del proyecto en San Salvador, en las que han participado ambas organizaciones junto con las entidades involucradas en el proyecto.
Los puertos de El Salvador han experimentado un fuerte crecimiento de movilización de carga en el último año como consecuencia de diversas iniciativas desarrolladas por UPdP con un elevado volumen de inversiones y el apoyo institucional del Gobierno de El Salvador.
Las sesiones de trabajo del proyecto de Ventanilla Única Marítima han reunido tanto a representantes de los organismos públicos implicados en la gestión de las recaladas de buques y comercio exterior como de Unión Portuaria del Pacífico. Entre los organismos participantes están la Casa Presidencial, Ministerio de Economía, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Marina Nacional, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Banco Central de Reserva.
Por parte de Infoport han participado en estas sesiones José Oliver, Director Gerente; Aurora Carrasco, Directora Técnica; Jorge Trenor, Jefe de Proyecto; Carlos Pascual, Director Comercial; y Salvador Alcón, Responsable de Desarrollo de Negocio para Latinoamérica.
Las sesiones de trabajo, coordinadas por el Ministerio de Economía y UPdP, se han orientado a la presentación del proyecto a las entidades participantes y definición de los flujos de procesos e información, identificando las necesidades específicas de cada organismo y establecimiento de la hoja de ruta del proyecto.
Para Luis Canto, CEO de Unión Portuaria del Pacífico, este proyecto evidencia la apuesta de UPdP y el gobierno salvadoreño por la modernización de los puertos del país y la relevancia estratégica de la iniciativa. “Desde el primer momento hemos encontrado una gran implicación por parte de todas las instituciones participantes. Este proyecto supone una oportunidad para modernizar la gestión portuaria del país, mejorar la coordinación entre organismos y mejorar la posición competitiva de El Salvador dentro del comercio marítimo internacional”.
La futura Ventanilla Única Marítima se desplegará sobre la plataforma base PCS ONE de Infoport. Esta decisión permite cubrir los requisitos establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI) para el intercambio electrónico de información en los procesos de arribo, estadía y zarpe de buques y, adicionalmente, implementar en el futuro nuevos servicios digitales de Port Community System.
La plataforma facilitará el intercambio electrónico de información entre autoridades y operadores, reducirá duplicidades administrativas y permitirá aplicar los principios de envío único (single submission) recogidos en el Convenio FAL de la OMI, según los cuales la información debe presentarse una sola vez y ser compartida por los organismos de forma transparente para el usuario.
Por su parte, José Oliver, Director Gerente de Infoport, destacó que “Más allá del cumplimiento regulatorio, el objetivo es crear una plataforma de servicios digitales para optimizar los procesos logístico-portuarios, conectar a la comunidad portuaria de El Salvador y servir de base para el lanzamiento de nuevos servicios en el futuro”.
Desde el Ministerio de Economía, organismo responsable de coordinar el proyecto a nivel institucional y para la facilitación del comercio exterior, se valoran positivamente los trabajos realizados durante las sesiones de inicio del proyecto y la colaboración de las entidades participantes para avanzar en una solución que contribuya a mejorar la eficiencia, interoperabilidad y competitividad del sistema portuario salvadoreño.
Con este proyecto, El Salvador inicia el desarrollo de una infraestructura digital llamada a convertirse en una pieza clave para la modernización de sus procesos marítimos y portuarios, alineándose con las tendencias internacionales en materia de facilitación del comercio, intercambio seguro de información y transformación digital del sector.
Infoport sitúa a la Ventanilla Única Marítima como punto de partida hacia el Smart Port en REPICA 2026
Empresa Portuaria Iquique informatizará todos sus procesos de operación y gestión
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
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