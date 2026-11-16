La transformación digital de los puertos latinoamericanos enfrenta desafíos que van más allá de la incorporación de nuevas tecnologías. La necesidad de coordinar múltiples actores, modificar prácticas de trabajo consolidadas y alinear los objetivos de las áreas directivas, técnicas y operativas convierte al factor humano en un elemento decisivo para el éxito de estos procesos. Así lo plantea Carlos Pascual, director Comercial de Infoport, quien, en conversación con MundoMarítimo, destacó la importancia de abordar la digitalización desde una perspectiva organizacional y cultural.
“La principal dificultad no suele ser tecnológica. Hoy existe una amplia oferta de soluciones maduras para digitalizar procesos portuarios. El reto está en integrar esas herramientas dentro de organizaciones complejas donde intervienen múltiples actores con diferentes niveles de madurez digital”, explicó.
A esta complejidad se suma la necesidad de avanzar simultáneamente en modernización tecnológica, adaptación normativa y mejoras operativas, lo que exige coordinación entre autoridades portuarias, organismos públicos, terminales y operadores privados.
Diferencias entre equipos y resistencia al cambio
Uno de los principales obstáculos surge de las distintas expectativas que conviven dentro de las organizaciones. Mientras las áreas directivas priorizan la competitividad, los objetivos estratégicos y el retorno de la inversión, los equipos técnicos se concentran en la integración de sistemas, la seguridad y la arquitectura tecnológica. Por su parte, los trabajadores operativos evalúan las consecuencias de las nuevas herramientas sobre sus actividades cotidianas.
Según Carlos Pascual, las dificultades aparecen cuando estas perspectivas no están alineadas, por lo que resulta fundamental incorporar a todos los involucrados desde las primeras etapas y explicar los objetivos y beneficios específicos del proyecto.
La incertidumbre constituye otra fuente de resistencia. El temor a perder control sobre determinados procesos, enfrentar herramientas complejas, modificar funciones o incluso perder el empleo puede dificultar la adopción tecnológica. “En todos nuestros años en el sector hemos visto cómo la resistencia raramente es un rechazo a la tecnología per se, suele ser más una respuesta natural ante el cambio”, señaló el ejecutivo.
En este contexto, la comunicación y la participación temprana adquieren especial importancia. Pascual destacó que los usuarios operativos poseen conocimientos fundamentales sobre los procesos y pueden contribuir al diseño de soluciones ajustadas a las necesidades reales: “La adopción no se consigue imponiendo herramientas, sino construyendo confianza. En este sentido, la comunicación es clave para que las personas se sientan parte del proyecto”, sostuvo.
Experiencias en comunidades portuarias
La experiencia de Infoport en proyectos de Port Community Systems (PCS) y Ventanillas Únicas Marítimas (VUM) permite ilustrar estas dificultades. Aunque la conexión tecnológica entre sistemas representa un desafío, el resultado depende principalmente de conseguir que organizaciones independientes compartan información y adopten procedimientos comunes.
Situaciones similares se presentan en iniciativas de digitalización del transporte terrestre y automatización de operaciones, donde la participación de los usuarios desde el diseño inicial facilita la implementación.
“Hemos visto proyectos técnicamente impecables que no alcanzaron los resultados previstos porque los usuarios no comprendían su propósito, no percibían beneficios claros en su actividad diaria o no utilizaban la solución correctamente o en su totalidad”, advirtió Carlos Pascual.
Entre los enfoques que favorecen mejores resultados mencionó la generación de beneficios visibles desde etapas tempranas, la comunicación continua de los avances y la participación de referentes internos capaces de impulsar los cambios.
Capacitación y retorno de la inversión
Otro componente fundamental es el desarrollo permanente de competencias digitales. Para el ejecutivo la capacitación no debe limitarse a enseñar el funcionamiento de una herramienta durante su puesta en marcha, sino extenderse al conocimiento de los nuevos procesos, el valor de los datos y sus aplicaciones operativas.
Respecto de las prioridades para los puertos latinoamericanos, identificó la necesidad de definir problemas concretos antes de invertir, fortalecer la interoperabilidad, promover la colaboración entre actores y asegurar la calidad de la información.
Estas condiciones también resultan relevantes para aprovechar tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica avanzada, cuya efectividad depende de procesos digitalizados, datos fiables y aplicaciones ajustadas a las necesidades de cada usuario.
“La tecnología puede habilitar el cambio, pero son las personas quienes lo convierten en una realidad operativa”, concluyó.
Por MundoMaritimo
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