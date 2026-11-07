La inestabilidad de los servicios marítimos regulares de contenedores ha aumentado considerablemente desde la pandemia en las principales rutas de larga distancia, debido al incremento de las cancelaciones de itinerarios (blank sailings), la incorporación y retirada de servicios, los retrasos de buques que desplazan sus operaciones hacia la semana siguiente y la utilización de buques adicionales no programados (extra-loaders).
De acuerdo con un análisis de Sea-Intelligence, las mayores alteraciones se registran en las conexiones entre Asia y Europa, mientras que las rutas del Transpacífico también presentan niveles de inestabilidad superiores a los observados antes de la pandemia.
Para evaluar estos cambios, la consultora comparó el período 2020-2026 con los registros de 2013-2019. El indicador utilizado corresponde a la desviación estándar del número de servicios ofrecidos semanalmente, expresada como porcentaje del promedio de servicios, con el propósito de considerar las variaciones en la cantidad de conexiones disponibles.
Según los resultados del análisis, la ruta Asia-Norte de Europa registra un aumento del 78% en la inestabilidad semanal de los servicios respecto del período prepandemia, el mayor incremento entre los corredores examinados.
Por su parte, la ruta Asia-Mediterráneo presenta un alza del 71%, situándose como la segunda ruta con mayor crecimiento de este indicador.
En el Transpacífico, Sea-Intelligence también identifica un aumento de la inestabilidad, aunque señala que esta red ha absorbido las perturbaciones ligeramente mejor que las conexiones entre Asia y Europa.
En particular, la ruta Asia-Costa Oeste de Norteamérica registra un incremento del 48%, mientras que Asia-Costa Este de Norteamérica presenta un alza del 26%, la menor variación comparativa entre los corredores analizados.
Sea-Intelligence advierte que el aumento de la inestabilidad de las redes de servicios marítimos genera consecuencias negativas tanto para los propietarios de carga como para la infraestructura marítimo-portuaria.
En el caso de los propietarios de carga la consultora señala que "estos constantes cambios semanales en la capacidad disponible hacen extremadamente difícil planificar sus cadenas de suministro". El análisis también destaca las consecuencias que pueden producirse en los puertos de destino debido a las variaciones
Sin embargo, una de las principales preocupaciones radica en las consecuencias para los puertos de destino. Las fluctuaciones en el arribo de buques y contenedores pueden producir concentraciones inesperadas de actividad, aumentando la probabilidad de que se generen cuellos de botella en las instalaciones portuarias.
Al respecto, la consultora explica que "cuando el número de buques y contenedores que llegan aumenta y disminuye constantemente, se incrementa considerablemente el riesgo de congestión portuaria repentina".
Este fenómeno puede desencadenar efectos sucesivos sobre el funcionamiento de las redes marítimas. Una mayor congestión implica tiempos de espera más prolongados para los buques, lo que a su vez puede deteriorar la confiabilidad de los itinerarios y extender los tiempos de tránsito de los bienes.
Por MundoMaritimo
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