Las organizaciones internacionales BIMCO, CLIA, IBIA, ICS, INTERCARGO, INTERFERRY, INTERTANKO, IPTA y WSC, representantes de la industria naviera mundial, hicieron un llamado conjunto a los gobiernos para alcanzar un acuerdo sobre regulaciones globales que impulsen la descarbonización del transporte marítimo. La declaración, emitida el 18 de noviembre de 2026, se produce en vísperas de la 85ª reunión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 85) de la Organización Marítima Internacional (OMI), que se celebrará en Londres entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre.

Las entidades valoraron los esfuerzos de los Estados miembros de la OMI por establecer un marco regulatorio práctico y eficaz, que contribuya a reducir las emisiones del transporte marítimo internacional y mejorar su eficiencia energética. Asimismo, declararon que “es importante avanzar hacia el objetivo de emisiones netas cero de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050 o alrededor de esa fecha, establecido en la Estrategia de GEI de la OMI de 2023”.

Certeza normativa para la transición energética

Si bien las propuestas presentadas por los gobiernos continúan bajo evaluación, las organizaciones enfatizaron la necesidad de establecer regulaciones viables, exigibles y estables, que consideren los costos y la disponibilidad de combustibles alternativos. El futuro marco normativo también deberá contemplar incentivos claros para el desarrollo y la implementación de soluciones comercialmente competitivas, respaldadas por datos y neutrales respecto de los combustibles y tecnologías utilizadas.

En este contexto, destacaron que “el carácter global del transporte marítimo exige normas aplicables en igualdad de condiciones a todos los buques, independientemente de su Estado de abanderamiento, propiedad, actividad comercial o modelo de negocio”. Por ello, advirtieron sobre la importancia de evitar una fragmentación normativa derivada de medidas regionales o nacionales que generen obligaciones duplicadas o múltiples cobros por las mismas emisiones de GEI.

Según plantearon, “únicamente un enfoque global coordinado a través de la OMI permitirá garantizar condiciones competitivas equitativas durante la transición hacia combustibles de menores emisiones”.

Incentivos para la inversión y renovación de flotas

Las asociaciones subrayaron que las futuras normativas deben reconocer las reducciones verificables de emisiones e incorporar incentivos financieros y técnicos para promover nuevas inversiones en descarbonización. Asimismo, solicitaron mecanismos de cumplimiento opcionales y flexibles que permitan a las compañías navieras, independientemente de su tamaño, gestionar la transición energética, considerando que los combustibles y tecnologías con emisiones nulas o casi nulas de GEI todavía no se encuentran disponibles en condiciones comercialmente viables para la mayor parte de la flota existente.

La industria destacó que ya ha invertido miles de millones de dólares en nuevos buques capaces de utilizar combustibles alternativos de bajas emisiones, tecnologías innovadoras y soluciones de flexibilidad energética. Sin embargo, advirtió que la continuidad de estas inversiones dependerá de la certeza regulatoria, así como de la producción confiable y competitiva de combustibles alternativos a gran escala.

En esa línea, las organizaciones subrayaron que “armadores, productores de combustibles marinos, fletadores, puertos y entidades financieras requieren condiciones previsibles para respaldar sus decisiones de inversión. Por ello, insistieron en que el marco regulatorio debe establecer obligaciones claras y exigibles, además de ofrecer alternativas viables para los buques y tecnologías existentes”.

Llamado al consenso en la OMI

De cara al MEPC 85, las entidades instaron a los Estados miembros de la OMI a mantener un diálogo constructivo que considere todas las propuestas regulatorias presentadas, con el objetivo de identificar puntos de convergencia y aprovechar sus elementos más efectivos. El propósito es desarrollar una solución global que equilibre las metas de descarbonización con las condiciones actuales del mercado y la disponibilidad tecnológica.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de colaborar con los gobiernos para concretar un marco regulatorio eficaz, acompañado de orientaciones técnicas fundamentales, particularmente en materia de certificación de combustibles y evaluación de emisiones de GEI durante todo su ciclo de vida.

Finalmente, las organizaciones enfatizaron que es necesario “alcanzar un acuerdo en la OMI lo antes posible, mediante soluciones prácticas, exigibles y coherentes a nivel internacional, que permitan acelerar la descarbonización del transporte marítimo a través de una transición energética segura y sostenible”.

Por MundoMaritimo