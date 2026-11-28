Ocho organizaciones internacionales de la industria marítima suscribieron esta semana una carta abierta dirigida a los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y países socios, manifestando su respaldo a la iniciativa liderada por el bloque para preservar la integridad del derecho internacional del mar, mediante el rechazo a la imposición de tasas y peajes por el tránsito marítimo.

El documento fue firmado por European Shipowners (ECSA), BIMCO, Cruise Lines International Association (CLIA), International Chamber of Shipping (ICS), INTERCARGO, INTERFERRY, INTERTANKO y World Shipping Council (WSC). Las entidades destacaron el compromiso de los gobiernos con la protección de la libertad de navegación, principio que sustenta el transporte marítimo de alrededor del 90% del comercio mundial.

La iniciativa, anunciada el 12 de octubre de 2026, busca preservar el marco jurídico establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), rechazar las medidas coercitivas unilaterales y fortalecer la cooperación multilateral, particularmente a través de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Protección de la gente de mar

Las organizaciones enfatizaron que la seguridad y protección de las tripulaciones constituyen una condición indispensable para garantizar la libertad de navegación. “La gente de mar es la columna vertebral del comercio mundial y debe poder desempeñar su trabajo de manera segura. Nunca debe convertirse en blanco de actos de violencia”, señalaron.

Asimismo, recordaron que trabajadores marítimos han resultado heridos y perdido la vida en el ejercicio de sus funciones, por lo que instaron a los países adherentes a traducir sus compromisos en medidas concretas para proteger a los buques mercantes y sus tripulaciones, garantizando la continuidad del comercio.

En esa línea, abogaron por una coordinación sostenida entre los Estados, las fuerzas navales pertinentes y la industria naviera, así como por el desarrollo de iniciativas multilaterales que eviten una escalada de las tensiones.

Rechazo a los cobros por tránsito marítimo

En relación con el estrecho de Ormuz, las asociaciones reiteraron su preocupación ante la eventual aplicación de cobros obligatorios por tránsito, incluyendo tarifas por servicios que, en la práctica, equivalgan a peajes, advirtiendo que estos “sentarían un precedente profundamente preocupante”.

“La libertad de navegación es fundamental para el bienestar de las personas en todo el mundo y para la economía global, ya que sustenta el libre flujo del comercio, la seguridad energética y el suministro de materiales críticos”, sostuvieron, instando a los gobiernos a impedir que el ejercicio de estos derechos quede condicionado a un pago.

Finalmente, las organizaciones alentaron a más países a adherirse a la iniciativa y manifestaron su disposición a colaborar con la OMI y la comunidad internacional para avanzar en sus objetivos. “Juntos, debemos garantizar que la libertad de navegación se respete en la práctica y que la gente de mar pueda desempeñar su labor esencial sin temor por su vida”, concluyeron.

Por MundoMarítimo