India está profundizando su estrategia para fortalecer su participación en el transporte marítimo internacional mediante la expansión de su flota mercante y el desarrollo de su industria de construcción naval. En ese contexto, la naviera estatal Shipping Corporation of India (SCI) ha convocado una serie de licitaciones para la construcción de hasta 22 buques, que representan una inversión estimada de US$3.200 millones, reportó The Economic Times.

El programa contempla la incorporación de 12 portacontenedores, ocho gaseros de gran capacidad (VLGC) y dos tanqueros Suezmax, además de contemplar, mediante procesos independientes, la adquisición de naves de segunda mano.

Uno de los componentes más relevantes corresponde a la construcción de seis portacontenedores de 18.000 TEUs, dos de los cuales estarán destinados a SCI y los cuatro restantes a Bharat Container Shipping Line (BCSL), iniciativa impulsada por el Gobierno indio para ampliar la participación nacional en el transporte marítimo de carga contenerizada.

De acuerdo con los documentos oficiales de SCI, la licitación fue anunciada el 12 de noviembre y establece como plazo para la presentación de ofertas el 22 de diciembre de 2026.

Shipping Company

A lo anterior se suma un proceso para adquirir hasta seis portacontenedores de 8.000 TEUs, que comprende dos unidades firmes y cuatro opcionales. Paralelamente, SCI busca incorporar hasta cuatro portacontenedores feeder de segunda mano, con capacidades de entre 1.500 y 2.500 TEUs.

Autonomía en el transporte marítimo

La expansión se enmarca en los esfuerzos del Gobierno indio por disminuir la dependencia de proveedores extranjeros de transporte marítimo y fortalecer el control sobre los flujos de carga asociados a su comercio exterior.

En febrero de 2026, el Gobierno anunció la suscripción de un memorando de entendimiento para establecer Bharat Container Shipping Line, iniciativa que busca integrar el transporte marítimo, los servicios portuarios y la logística ferroviaria.

En esa oportunidad, el Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables de India destacó que el país avanzaba hacia la conformación de un “ecosistema integrado de contenedores con arraigo nacional”.

En el ámbito energético, SCI busca incorporar ocho VLGC de 88.000 m³ de capacidad cada uno, destinados a la proyección de una empresa conjunta con compañías petroleras estatales. Este paquete representa una inversión estimada de US$950 millones.

Asimismo, la naviera pretende sumar dos tanqueros Suezmax de 155.000 (dwt) cada uno, destinados al transporte de petróleo crudo.

Transferencia tecnológica y construcción naval

Un aspecto distintivo de las licitaciones es la incorporación de condiciones destinadas a incentivar la participación de astilleros nacionales y la transferencia de conocimientos tecnológicos desde constructores extranjeros.

En el caso de los ocho VLGC, dos deberán construirse en astilleros internacionales y seis en India. Una fórmula similar se aplicará a los portacontenedores de 18.000 TEUs, cuatro de los cuales deberán construirse en el país asiático.

Las bases contemplan la posibilidad de que constructores extranjeros establezcan instalaciones propias en India o suscriban acuerdos de cooperación técnica con astilleros locales.

Estas disposiciones se alinean con las estrategias gubernamentales Maritime India Vision 2030 y Maritime Amrit Kaal Vision 2047, que establecen como objetivos situar al país entre las diez principales naciones constructoras de buques en 2030 y entre las cinco primeras en 2047.

La hoja de ruta oficial contempla elevar la producción naval anual desde una base de 50.000 toneladas de arqueo bruto (GT) hasta 600.000 en 2030 y 4,5 millones en 2047.

Actualmente, SCI opera una flota de 58 buques, distribuidos entre los segmentos de tanqueros, graneleros, portacontenedores y servicios offshore. Las licitaciones de nuevas construcciones aún están pendientes de adjudicación.

Por MundoMaritimo