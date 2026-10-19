La incertidumbre sobre la adopción de un marco normativo de emisiones de la Organización Marítima Internacional (OMI) ha debilitado la demanda de combustibles marinos de menores emisiones durante 2026, mientras algunos armadores recurren a créditos de carbono para cumplir sus objetivos ambientales, según ejecutivos de la industria citados por Reuters.
Los países miembros de la OMI tienen previsto reunirse antes de comienzos de noviembre para abordar la adopción formal de un marco de emisiones netas cero, destinado a orientar al sector hacia la eliminación de las emisiones de carbono para 2050. La decisión se produce después de que el año pasado se acordara aplazar la votación correspondiente.
Menor demanda de biocombustibles
En Singapur, el mayor hub global de suministro de combustibles marinos, las ventas de biocombustibles alcanzaron aproximadamente 603.000 toneladas entre enero y septiembre, marcando una caída de 47% respecto del mismo período de 2025, según datos gubernamentales. En el conjunto de 2025, los volúmenes habían más que duplicado los registrados en 2024.
Jens Maul Jorgensen, director del armador de graneleros Oldendorff Carriers, señaló que no se espera un aumento significativo de la demanda de biocombustibles hasta que la OMI adopte una decisión.
El ejecutivo también advirtió que la disponibilidad de créditos de carbono vinculados al reglamento FuelEU Maritime está compitiendo con la incorporación de biocombustibles. Esta normativa europea exige a los buques de más de 5.000 toneladas de arqueo bruto que recalan en puertos de la Unión Europea reducir sus emisiones.
En Róterdam, hub europeo de suministro de combustibles marinos, la normativaha contribuido a impulsar el uso de biocombustibles. Sin embargo, el crecimiento de la demanda ha quedado por debajo de las expectativas. Los datos portuarios muestran que las ventas de combustibles marinos mezclados con biocombustibles aumentaron 28% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período del año anterior.
Peter Grunwaldt, director ejecutivo de Seascale Energy, compañia conjunta de Cargill y Hafnia, manifestó su sorpresa ante la limitada demanda, incluso en ocasiones en que los biocombustibles resultan más económicos que el marine gas oil (MGO) tras el inicio de la guerra con Irán.
Por su parte, Jesper Sorensen, responsable global de combustibles alternativos de KPI OceanConnect, sostuvo que la industria necesita señales regulatorias claras. Según indicó, los principales instrumentos vigentes son el sistema europeo de comercio de emisiones y la normativa FuelEU Maritime.
Diversificación ante la incertidumbre
Pese a la desaceleración en la adopción de combustibles alternativos, las tensiones geopolíticas están impulsando a algunos armadores a diversificar sus opciones de suministro.
Sorensen señaló que los armadores de buques que han ordenado naves preparadas para combustibles alternativos o con sistemas de propulsión dual están incorporando mayor flexibilidad a sus estrategias de abastecimiento. A su juicio, las disrupciones en Medio Oriente han demostrado el valor de disponer de distintas alternativas energéticas.
En paralelo, los precios de los combustibles marinos de origen fósil se situaban durante esta semana al menos 70% por encima de los niveles previos al inicio de la guerra con Irán, en febrero.
La combinación de incertidumbre regulatoria, menor demanda de biocombustibles y mayores costos energéticos mantiene al sector naviero ante un escenario complejo para definir sus estrategias de transición energética.
Por MundoMaritimo
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