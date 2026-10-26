América Latina tiene un importante potencial para convertirse en productor y proveedor de combustibles marinos alternativos, aunque el desarrollo de centros regionales de suministro de bunker dependerá del tráfico marítimo, los volúmenes de carga y las condiciones competitivas de producción. Así lo plantea Adrian Tolson, presidente de IBIA – The International Bunker Industry Association, quien conversó con MundoMaritimo en la antesala de la IBIA Annual Convention 2026, que se realizará entre el 10 y el 12 de noviembre en el New York Marriott Downtown.

Según Tolson, la principal interrogante es si los países latinoamericanos priorizarán la producción de combustibles alternativos para exportación o el desarrollo de sus propios mercados de suministro de bunker.

“En mi opinión, lo más probable es que los puertos con elevados volúmenes de carga en países como Brasil, Argentina y, potencialmente, Perú se conviertan en los primeros centros de suministro de combustibles alternativos”, explicó. Estas instalaciones también podrían abastecer mercados externos, con Panamá como destino especialmente atractivo por su posición estratégica para el transporte marítimo mundial y su condición de hub consolidado de bunkering.

Oportunidades regionales y alternativas energéticas

Tolson identificó a Brasil, Perú, Colombia y Argentina como potenciales proveedores de combustibles marinos alternativos, particularmente biocombustibles. Brasil cuenta con la ventaja de su consolidada industria del etanol, mientras que los países con abundantes recursos de energía renovable podrían desempeñar un papel relevante en la producción de combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO): “Chile, por ejemplo, ya ha despertado considerable interés como productor de hidrógeno verde”, señaló.

Respecto de las alternativas disponibles, considera que el gas natural licuado (GNL) mantiene su atractivo comercial, especialmente cuando existen fuentes de gas natural renovable (RNG) que permitan reducir su huella de gases de efecto invernadero.

“El GNL sigue siendo, por lejos, el combustible marino alternativo más ‘popular’ en este momento y probablemente mantendrá esa posición durante algunos años”, sostuvo.

Sin embargo, manifestó mayor cautela respecto de los RFNBO derivados del hidrógeno, debido a sus costos y a las inversiones necesarias para desarrollar buques compatibles. Sin una trayectoria regulatoria clara y una justificación comercial sólida, considera que estas inversiones seguirán siendo complejas.

Regulación y barreras para la inversión

Para el presidente de IBIA, la descarbonización marítima enfrenta desafíos interrelacionados en materia de disponibilidad de combustibles, infraestructura, regulación y costos.

“El mayor obstáculo de la industria sigue siendo el clásico dilema del huevo y la gallina de la descarbonización”, afirmó, explicando que los productores evitan comprometer inversiones sin una demanda asegurada, mientras que los armadores dudan en adoptar combustibles cuya disponibilidad y competitividad económica aún resultan inciertas.

Tolson considera que la regulación será fundamental para superar este escenario y movilizar inversiones. De lo contrario, la transición podría avanzar de manera lenta y fragmentada.

Nueva York como escenario del debate regulatorio

La IBIA Annual Convention 2026, en la que MundoMaritimo participa como Media Partner, abordará regulaciones, calidad de combustibles, alternativas energéticas, digitalización, inteligencia artificial, evolución de los mercados y transición energética.

Tolson considera especialmente oportuna su realización en Nueva York, ante el renovado interés político bipartidista por reconstruir la marina mercante estadounidense y la oposición de sectores políticos del país al Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI.

“Al reunir a representantes de toda la cadena de valor de los combustibles marinos, IBIA puede proporcionar una plataforma para debates informados, fomentando un diálogo constructivo incluso entre perspectivas diferentes”, destacó.

Perspectivas para los próximos cinco años

Tolson prevé que la OMI finalmente establecerá regulaciones que incentiven la adopción de combustibles alternativos, generando oportunidades para América Latina. Asimismo, considera que la reticencia de la actual administración estadounidense a respaldar determinadas alternativas podría representar una ventaja competitiva para la región. “Espero que el GNL y los biocombustibles lideren el mercado”, indicó.

Mientras el suministro de GNL probablemente continuará dominado por grandes compañías energéticas debido a sus requerimientos de infraestructura, los biocombustibles podrían abrir mayores oportunidades para empresas locales y regionales.

En esa perspectiva, Tolson visualiza que la producción brasileña de etanol, eventualmente complementada por productores estadounidenses, podría contribuir a consolidar un mercado significativo de combustibles marinos durante los próximos años.

Por MundoMaritimo