La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) publicó los resultados de los mercados mundiales de carga aérea correspondientes a septiembre de 2026. La demanda global —medida en toneladas de carga por kilómetro transportadas (CTK, por sus siglas en inglés)— creció un 7,7% interanual (+8,6% en las operaciones internacionales). Mientras que la capacidad —medida en toneladas de carga por kilómetro disponibles (ACTK, por sus siglas en inglés)— creció un 2,7% interanual (+3,3% en las operaciones internacionales).

En detalle, las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe registraron un incremento interanual de un 6,7% en los CTK de septiembre y la capacidad aumentó un 7,6% interanual.

“La demanda del transporte aéreo de carga creció un 7,7% en septiembre. Todas las regiones registraron crecimiento. El fortalecimiento del comercio global y del sector manufacturero proporcionó un contexto favorable. Por su parte, los envíos relacionados con la inteligencia artificial favorecieron otro mes de crecimiento de dos dígitos a través del Pacífico. Pero el principal reto sigue siendo el costo”, dijo Marie Owens, vicepresidenta sénior de Sostenibilidad y economista jefe de IATA.

En esa línea, agregó que “los precios del jet fuel se han más que duplicado en comparación con el año pasado, pero los rendimientos no han seguido el mismo ritmo. Los volúmenes comerciales para transportar no escasean, pero hacerlo de forma rentable, con unos precios del combustible permanentemente elevados, se está convirtiendo en un reto cada vez mayor”.

Factores destacados en el entorno operativo

De acuerdo con IATA, el comercio global creció un 3,6% interanual en agosto, lo que supone 42 meses de crecimiento consecutivo en términos interanuales. En tanto, los precios del jet fuel subieron un 17,5% intermensual en septiembre, y fueron un 103,4% más caros respecto al ejercicio anterior.

Por otro lado, destaca que la actividad manufacturera mostró una tendencia al alza en agosto. Asimismo, el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de la producción manufacturera mundial escaló 0,7 puntos, hasta los 53,8. Mientras que, el índice de nuevos pedidos de exportación subió 0,5 puntos, hasta los 51,9. Ambos indicadores alcanzaron un máximo de 5 años, una tendencia que respalda el crecimiento de la demanda de carga aérea.

Análisis regional

Las aerolíneas del Asia-Pacífico registraron un crecimiento de los CTK de un 8,6% interanual en septiembre de 2026. La capacidad aumentó un 4,9% interanual.

Las aerolíneas norteamericanas registraron un incremento de un 11,8% interanual de los CTK de septiembre de 2026, el mejor desempeño a nivel global. Mientras que la capacidad creció un 0,8% interanual.

Las líneas aéreas europeas registraron un aumento de los CTK de un 4,5% interanual en septiembre. En tanto, la capacidad descendió un 1,6% interanual.

Las aerolíneas de Medio Oriente registraron un incremento de los CTK de un 3,8% interanual en septiembre, el desempeño más débil a nivel global y la capacidad aumentó un 7,0% interanual.

Por último, las aerolíneas africanas registraron un aumento de un 4,7% interanual en los CTK de septiembre y la capacidad se contrajo un 1,2% interanual.

Por MundoMaritimo