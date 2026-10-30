Trabajadores portuarios de 22 países iniciaron una huelga este viernes 30 de octubre para protestar contra la guerra y el uso de las instalaciones portuarias para la exportación de armas. Según los organizadores, la movilización afectaría a más del 40% de la carga del Mediterráneo y generar interrupciones en el transporte de cargas valoradas en más de US$2.000 millones, informa Reuters.

La protesta fue convocada inicialmente por sindicatos portuarios de Italia, Francia, Grecia, el País Vasco en España, Turquía y Marruecos. Sin embargo, ahora cuenta con el respaldo de más de 25 organizaciones sindicales en 113 puertos. Entre los principales recintos que podrían verse afectados figuran Hamburgo, Valencia, Le Havre, Algeciras, El Pireo y Génova, además de Tánger Med, en Marruecos, y Nhava Sheva, en India.

Pese a la amplitud de la convocatoria, aún no está claro cuántos trabajadores participarán ni cuál será la magnitud de las interrupciones. Un portavoz del puerto de Génova señaló que se espera un impacto limitado, mientras que El Pireo advirtió sobre posibles alteraciones en los servicios de ferry hacia las islas griegas.

Entre las organizaciones que se sumaron a la movilización figuran ver.di, de Alemania; SIPTU, el mayor sindicato de Irlanda; 3F, de Dinamarca, y CGT Ports et Docks, de Francia. Fuera de Europa, los organizadores anticipan interrupciones en alrededor de una docena de puertos de India, donde también respalda la acción la Federación de Trabajadores del Transporte Acuático de ese país (WTWFI).

En Grecia, los ferries permanecerán atracados este viernes, luego de que sindicatos de trabajadores portuarios, ingenieros y gente de mar anunciaran su adhesión a la huelga. En un comunicado, trabajadores de El Pireo indicaron que suspenderán sus labores entre las 08:00 y las 11:00 GMT. “Enviaremos nuestro propio mensaje de paz desde El Pireo y mostraremos nuestra solidaridad con los pueblos que sufren la guerra”, señalaron.

La movilización también tendrá acciones en tierra. El sindicato italiano Unione Sindacale di Base (USB) convocó a una huelga general de 24 horas para la misma jornada, con manifestaciones programadas en más de 40 ciudades. Por su parte, la Flotilla Global Sumud, grupo propalestino que ha intentado romper el bloqueo israelí sobre Gaza para entregar ayuda humanitaria, anunció que realizará “acciones coordinadas y estratégicas en el agua” en apoyo a la protesta.

Rechazo al transporte de armas

La huelga se enmarca en una serie de acciones sindicales contra el uso de la infraestructura portuaria para el traslado de armamento. En mayo de 2026, sindicatos de trabajadores portuarios de más de 35 países europeos publicaron la denominada Declaración de Estambul, en la que exigieron que las instalaciones portuarias no sean utilizadas para transportar armas destinadas a zonas de conflicto.

Los puertos italianos, especialmente Génova, han tenido un papel destacado en las protestas contra los envíos de armamento, bloqueando en distintas ocasiones cargamentos con destino a Israel y a bases militares estadounidenses. Según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), entre 2021 y 2025 Europa se convirtió en la mayor región importadora de armas del mundo.

“Desde aviones hasta tanques, armas y municiones, explosivos, uniformes y botas, nuestros puertos se han convertido en bases de abastecimiento y distribución para la guerra y el genocidio”, señalaron los sindicatos al anunciar la huelga.

Representantes de la WTWFI, en tanto, indicaron que alrededor de 15 tripulantes indios han muerto como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, mientras que muchos otros permanecen varados en el mar. El sindicato apuntó así al impacto de los conflictos armados sobre los trabajadores del sector marítimo.

Por MundoMaritimo