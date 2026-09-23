Hong Kong busca consolidarse como un hub internacional para el comercio de cadena de frío y fortalecer su conectividad logística con Sudamérica, particularmente con el sur de China, apoyado en su infraestructura portuaria, aeroportuaria y multimodal, informa China Daily.

Así lo señaló el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, durante la Convención Internacional del Chartered Institute of Logistics and Transport, donde presentó cuatro rutas estratégicas contemplados en el plan maestro de la ciudad para impulsar el sector logístico, iniciativa que también forma parte del primer plan quinquenal de Hong Kong.

Lee destacó la ubicación estratégica de la Región Administrativa Especial en el centro de Asia y como puerta de entrada meridional hacia China continental, además de su infraestructura y redes de transporte aéreo y marítimo. Como ejemplo, señaló que el Aeropuerto Internacional de Hong Kong ha sido reconocido en 15 ocasiones desde 2010 como el aeropuerto de carga más activo del mundo.

Rutas estratégicas

Uno de los ejes contempla el desarrollo de un hub para la de cadena de frío, aprovechando que Hong Kong cuenta con el mayor número de conexiones para contenedores refrigerados de la región. La iniciativa apunta además a establecer rutas logísticas entre el sur de China y Sudamérica.

A este se suma su rol como puerto de transbordo,donde se apunta reforzar el papel de Hong Kong como nodo logístico y contribuir al desarrollo de un modelo de logística inteligente y sostenible.

Lo anterior incluye el “transbordo de contenedores entre buques (water to water) impulsado por buques eléctricos y autónomos. También significa mejores conexiones de transporte terrestre con China continental”, afirmó Lee.

La estrategia también incorpora el transporte aéreo, mediante la expansión de las conexiones de carga aérea de Hong Kong, entre ellas nuevas rutas hacia Asia Central.

Otro de los ejes corresponde a una ruta de energía verde, que conectará Hong Kong con bases de producción de combustibles marítimos verdes en China continental. El objetivo es asegurar un suministro estable para operaciones de bunkering y comercio, al tiempo que se fortalece el perfil ambiental del puerto.“Hong Kong es el séptimo mayor hub de bunkering del mundo. Desde 2025, hemos suministrado más de 330.000 toneladas de combustible marino verde”, indicó Lee.

Logística digital

Hong Kong también busca ampliar sus operaciones logísticas a nivel digital, mediante su Port Community System (PCS) , con el propósito de atraer cargas hacia la ciudad y generar nuevas oportunidades de financiamiento comercial.

Según Lee, más de 8.000 compañías ya se han registrado en la plataforma digital, cifra que, a su juicio, continuará aumentando y permitirá hacer más visibles sus beneficios.

Bajo el concepto de “Corredores Globales, Excelencia en la Colaboración”, el jefe ejecutivo de Hong Kong enfatizó que ningún centro logístico puede desarrollarse de manera aislada y destacó la disposición de la ciudad a profundizar la cooperación internacional.

“Queremos que vean cómo nuestra colaboración en expansión está convirtiendo a la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao en una de las regiones económicamente más dinámicas del mundo: el futuro del transporte y la logística”, concluyó.

Por MundoMaritimo