Hanseatic Global Terminals (HGT) Inland Services atiende cargas de importación y exportación en Punta Arenas mediante una operación que integra servicios portuarios, manejo de contenedores y transporte regional. Su presencia dentro del terminal portuario José de los Santos Mardones permite recibir las unidades directamente tras su descarga de los buques, mientras su equipamiento y capacidades para cargas secas, congeladas y de proyectos respaldan la atención de distintas industrias del extremo austral de Chile.
Erwin Salas, jefe Zona Sur de HGT Inland Services, explicó a MundoMaritimo que esta ubicación ofrece ventajas concretas para el manejo de la carga. “Tomamos los contenedores justo tras la descarga de los buques y los operamos disminuyendo tiempo y costos de porteos”, señaló. Así, la operación dentro del muelle Mardones permite reducir los traslados asociados a la recepción de las unidades.
La cobertura se extiende mediante servicios de transporte que alcanzan a toda la Región de Magallanes. Según Salas, la compañía está preparada para operar cargas en distintos formatos, incluidos productos congelados, carga seca y cargas de proyectos. Dentro de esa red, Punta Arenas cumple una función central tanto para la recepción marítima como para la posterior distribución regional.
El ejecutivo destacó que la capital regional ocupa “un papel estratégico fundamental en la logística de carga y su distribución”, por su infraestructura portuaria y capacidad para recibir buques de mayor envergadura. Esa condición sitúa a la operación de HGT Inland Services en un punto relevante para atender las necesidades del comercio exterior de la zona.
En infraestructura y equipamiento, la compañía dispone de equipos reach stacker de alto tonelaje para el manejo de contenedores, grúas horquillas y una bodega de operación fuera del puerto. Estos recursos complementan su presencia en el terminal y respaldan los servicios de manejo y almacenaje de carga.
La oferta de servicios comprende consolidación y desconsolidación de contenedores, transporte, inspección y manejo de carga en general. Con ello, la compañía atiende distintas etapas de la recepción y el despacho de importaciones y exportaciones, de acuerdo con los requerimientos de sus clientes.
Entre los sectores atendidos figuran retail, pesca, hidrocarburos y ganadería, además de cargas congeladas en general. Marcela Naranjo, supervisora de Operaciones a cargo del terminal, vinculó esa diversidad con los más de 45 años de operación portuaria en la región y con la preparación del personal. “Nos adaptamos desde la experiencia y también desde el equipo humano altamente capacitado para adaptarse a los diferentes desafíos de nuestros clientes”, afirmó.
Para preservar la cadena de frío durante el manejo de productos congelados, HGT Inland Services cuenta con contenedores reefer, conexiones eléctricas para estos equipos, técnicos frigoristas y transporte equipado con sistemas autónomos. Estas capacidades forman parte de los recursos disponibles para atender cargas que requieren mantener condiciones de temperatura durante su operación.
La trayectoria regional también ha exigido ajustes frente a cambios normativos, urbanos y de la actividad productiva. Salas mencionó la experiencia acumulada durante el auge de la pesca blanca— captura de peces de carne blanca—, las exigencias operativas de los hidrocarburos y el crecimiento del retail, junto con el manejo más reciente de cargas especiales para el desarrollo de la industria del Hidrógeno verde (H2V).
Otro componente de su actividad en Punta Arenas es el acuerdo de representación comercial y operación logística con Hapag-Lloyd. Este comprende la atención de los clientes de la línea naviera, servicios portuarios y manejo de carga en general. Sobre esta relación, Salas destacó el valor de contar con atención local al término del transporte internacional: “Nuestro foco principal es atender a los clientes Hapag-Lloyd haciéndoles sentir que ese flete que comenzó en algún lugar de Asia o Europa, termina con una cara visible en uno de los puertos más australes del mundo”, concluye.
Cabe mencionar que los interesados en conocer y solicitar los servicios de HGT Inland Services en Punta Arenas y el extremo austral de Chile, deben dirigirse al e-mail: [email protected]
Por MundoMaritimo
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