HD Hyundai entregó el primer portacontenedores del mundo equipado con su tecnología “Lashing-Free”, un sistema que elimina la necesidad de que trabajadores realicen manualmente el trincaje de contenedores a bordo. La compañía informó el 6 de octubre que recientemente completó la entrega de un buque de 13.000 TEUs para CMA CGM, incorporando parcialmente esta tecnología de tipo híbrido.
HD Hyundai Heavy Industries desarrolló y validó de manera independiente los principales componentes del sistema, mientras que HD Hyundai Samho estuvo a cargo del diseño detallado y la construcción del buque.
Eliminación del trincado manual
La tecnología “Lashing-Free” reemplaza las operaciones tradicionales de trincaje que realizan los trabajadores mediante equipos especializados en grandes portacontenedores. El sistema también incorpora soluciones destinadas a prevenir la pérdida de contenedores y mejorar la eficiencia logística.
Para ello, el diseño extiende sobre cubierta las guías celulares (cell guides) que permiten mantener alineados verticalmente los contenedores dentro de las bodegas. Debido a que las tapas de escotilla convencionales impedirían prolongar estas estructuras por encima de cubierta, HD Hyundai Heavy Industries desarrolló una plataforma portátil estandarizada (Portable Bench), que puede instalarse entre las guías celulares.
La plataforma tiene las mismas dimensiones que un contenedor de 40 pies, por lo que puede ser manipulada mediante las mismas grúas portuarias utilizadas para las operaciones de carga y descarga de contenedores. Según la compañía, esta solución podría contribuir a acelerar la automatización y las operaciones no tripuladas en la cadena logística que conecta el transporte marítimo y terrestre, incluidos los terminales de contenedores.
Mayor capacidad sobre cubierta
HD Hyundai Heavy Industries también desarrolló un “Twistlock Rooting System”, tecnología destinada a asegurar firmemente los contenedores ubicados fuera del área de las guías celulares directamente a la estructura del buque.
Con este sistema, el portacontenedores puede transportar más de 10% de peso adicional sobre cubierta frente a buques convencionales de características similares. Además, permite mantener estables los contenedores durante condiciones de mar gruesa y fuertes vientos, contribuyendo a reducir el riesgo de pérdida de carga, reforzar la seguridad marítima y disminuir posibles impactos ambientales asociados a la caída de contenedores al mar.
Las pruebas de mar realizadas por HD Hyundai en septiembre demostraron que el sistema “Lashing-Free” reduce significativamente las vibraciones durante la navegación frente a diseños convencionales que utilizan tapas de escotilla y puentes de trincado. La compañía trabaja además en una nueva generación del sistema que incorporará características de estanqueidad.
“Planeamos ampliar la aplicación de esta nueva tecnología de transporte de contenedores a buques pequeños y medianos”, señaló Hongryeul Ryu, vicepresidente ejecutivo sénior y director de Tecnología de HD Hyundai Heavy Industries. Añadió que la empresa continuará desarrollando tecnologías orientadas a aportar valor a los clientes en materia de seguridad, eficiencia de carga y automatización.
La tecnología “Lashing-Free” fue presentada en 2024 como una tecnología representativa de Corea del Sur en la décima sesión del Subcomité de Transporte de Cargas y Contenedores (CCC) de la Organización Marítima Internacional (OMI), en el marco de las medidas para prevenir la pérdida de contenedores en el mar. El sistema cuenta además con registros de propiedad intelectual en Corea del Sur y otros países y fue seleccionado este año para recibir el premio IR52 Jang Young-shil.
Por MundoMaritimo
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