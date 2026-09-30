La proyectada adquisición de ZIM por Hapag-Lloyd podría encontrar un escenario más favorable en Israel tras la reformulación de la oferta presentada junto al fondo israelí FIMI. Según Alphaliner, que recoge información de Calcalist, el ministro de Economía, Nir Barkat, anteriormente contrario a la transacción, ha reconsiderado su posición y estima que podría aprobarse en beneficio del país.

El posible cambio ocurre después de que seis de ocho organismos gubernamentales israelíes manifestaran objeciones al acuerdo. Según los antecedentes citados por Alphaliner, se prevé una nueva reunión entre los compradores y el Ministerio de Economía durante la primera semana completa de octubre.

La operación acordada en febrero contempla que Hapag-Lloyd adquiera ZIM por US$4.200 millones, mientras FIMI controlaría una compañía separada, ZIM Israel, responsable de determinadas rutas estratégicas y de cumplir las obligaciones vinculadas a la participación especial del Estado israelí, conocida como Golden Share.

La Government Companies Authority (GCA)—organismo israelí encargado de supervisar las empresas estatales— dio por concluida la revisión de la estructura original después de que los compradores anunciaran una fórmula sustancialmente diferente. Según Calcalist, ello dejó sin validez la solicitud anterior, pero no constituye un rechazo definitivo de la transacción. Una nueva propuesta deberá recibir previamente la aprobación de los directorios de ZIM, Hapag-Lloyd y FIMI.

Las objeciones incluyeron preocupaciones por la seguridad nacional, la influencia extranjera y la dependencia operacional que tendría ZIM Israel respecto de Hapag-Lloyd. El Ministerio de Finanzas cuestionó particularmente su autonomía en infraestructura, contenedores, acuerdos de espacios y agencias, según los antecedentes recogidos por Lloyd’s List.

Frente a estas inquietudes, Hapag-Lloyd y FIMI presentaron el 24 de septiembre los principios de una propuesta mejorada. Alphaliner señala que la reformulación introduce diez cambios sustanciales, entre ellos un compromiso de FIMI para operar un servicio semanal hacia el Lejano Oriente, adicional a los servicios del Atlántico y el Mediterráneo previstos originalmente.

También se ofrecería una flota mínima mayor de buques y contenedores para ZIM Israel. Dentro de ese incremento, los compradores habrían duplicado la flota de contenedores refrigerados destinada a la compañía, en respuesta a las solicitudes de reforzar el abastecimiento alimentario nacional durante emergencias.

El plan de negocios revisado de FIMI proyecta un aumento de US$1.700 millones en los ingresos de ZIM Israel y de US$200 millones en su beneficio neto durante un período de diez años, según los reportes citados por Alphaliner.

La propuesta incorporaría estatutos que otorguen mayor control a Israel, el mantenimiento de toda la gestión de buques en el país, un sistema informático independiente administrado por israelíes y medidas para ampliar la dotación de personal marítimo local.

Asimismo, contemplaría continuidad laboral para la mayoría de los actuales trabajadores de ZIM, una protección de diez años, mejores condiciones de retiro voluntario y el compromiso de no efectuar despidos antes de finalizar 2027.

Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd, sostuvo que “la propuesta sustancialmente mejorada otorga a Israel una independencia marítima significativamente mayor y aborda todas sus necesidades de seguridad nacional”.

“Seguimos convencidos de que el concepto es sólido. Si se necesitan ajustes para responder a las preocupaciones planteadas durante el proceso, tendremos que realizarlos”, agregó.

La documentación detallada de la oferta revisada se presentaría al gobierno dentro de 45 días. Aunque los accionistas de ZIM ya aprobaron la transacción, su concreción continúa condicionada a las autorizaciones regulatorias.

Por MundoMaritimo