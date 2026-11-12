Hapag-Lloyd anunció una nueva revisión al alza de su proyección de resultados financieros para 2026, impulsada por la persistencia de tarifas spot de flete elevadas y un desempeño durante el cuarto trimestre que está superando las expectativas iniciales de la compañía. Se trata del tercer ajuste positivo de sus proyecciones durante el año, tras las revisiones realizadas en julio y septiembre.
De acuerdo con el comunicado emitido el 11 de noviembre, la naviera alemana espera alcanzar un EBITDA (resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de entre US$4.600 millones y US$5.000 millones durante el ejercicio 2026, frente al rango anteriormente previsto de US$3.900 millones a US$4.400 millones.
Asimismo, Hapag-Lloyd elevó su estimación de EBIT (resultado antes de intereses e impuestos) a un rango de US$2.000 millones a US$2.400 millones, superando la proyección anterior, que contemplaba entre US$1.250 millones y US$1.750 millones.
Mejores perspectivas para el cierre del año
La actualización responde al comportamiento del mercado de transporte marítimo de contenedores y, particularmente, a la evolución de las tarifas spot, que continúan proporcionando condiciones favorables para los ingresos de la compañía.
En su comunicación al mercado, Hapag-Lloyd explicó que, “respaldado por la persistencia de tarifas spot de flete elevadas, el desempeño del negocio durante el cuarto trimestre está evolucionando mejor de lo previsto anteriormente”.
Sobre esta base, el directorio ejecutivo decidió revisar nuevamente sus estimaciones para el conjunto del ejercicio, elevando tanto el rango inferior como el superior de los resultados esperados.
Persisten factores de incertidumbre
Pese a la mejora de sus expectativas financieras, Hapag-Lloyd advirtió que las condiciones del mercado continúan sujetas a factores que podrían afectar el desempeño de la industria durante los próximos meses.
En particular, señaló que, “ante la volatilidad de las tarifas de flete y los persistentes desafíos geopolíticos, las previsiones están sujetas a un grado considerable de incertidumbre”.
De esta manera, la naviera mantiene una perspectiva más favorable para el cierre de 2026, aunque reconoce que la evolución de los fletes y del escenario internacional podría incidir en sus resultados definitivos.
Hapag-Lloyd informó, además, que publicará el 12 de noviembre de 2026 su reporte financiero correspondiente a los primeros nueve meses del año, documento que permitirá conocer en detalle su desempeño operacional y financiero acumulado.
Las cifras comunicadas este 11 de noviembre corresponden a proyecciones para el ejercicio completo y no a resultados financieros definitivos.
Por MundoMaritimo
Hapag-Lloyd eleva proyección de EBITDA para 2026 hasta los US$4.400 millones
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