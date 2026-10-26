La puntualidad en las entregas, la capacidad de anticiparse a los períodos de alta demanda y la gestión de contingencias climáticas se han convertido en factores determinantes para las líneas navieras que atienden al retail y al e-commerce. Así lo señaló Fernando Alarcón, director de Procurement para Latinoamérica de Hapag-Lloyd, en conversación con MundoMaritimo, donde abordó los principales desafíos que enfrenta el transporte marítimo para responder a las crecientes exigencias de estos sectores.
De acuerdo con el ejecutivo, una de las principales necesidades de los clientes vinculados al retail y al e-commerce es garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega, aspecto que adquiere especial relevancia en cadenas de suministro que dependen de una planificación precisa. En este escenario, explicó que las líneas navieras deben ofrecer soluciones que permitan asegurar el arribo de los bienes dentro de los tiempos comprometidos.
“Los clientes están comprando un espacio, pero también están comprando una fecha de arribo. Nosotros, las líneas navieras, tenemos que cumplir con esa fecha”, afirmó Alarcón, destacando que la confiabilidad del servicio constituye un elemento fundamental en la relación comercial entre las compañías de transporte marítimo y sus clientes.
Para responder a estas necesidades, Hapag-Lloyd evalúa distintas alternativas operacionales que permitan agilizar el traslado de las cargas hacia sus destinos. Entre ellas, el ejecutivo mencionó la posibilidad de realizar conexiones a través de puertos hubs que ofrecen menores tiempos de transferencia, incluso cuando ello implique privilegiar una ruta con transbordo por sobre un servicio directo, siempre con el objetivo de mejorar los tiempos de arribo.
Disrupciones operacionales y planificación de la capacidad
Sin embargo, el cumplimiento de los itinerarios continúa enfrentando importantes desafíos asociados a factores externos que pueden alterar las operaciones marítimas. Alarcón explicó que fenómenos como las marejadas y las condiciones meteorológicas adversas durante las travesías representan situaciones difíciles de anticipar, siendo capaces de modificar los tiempos de tránsito inicialmente proyectados y de afectar la entrega oportuna de las cargas.
En este contexto, señaló que las líneas navieras establecen sus compromisos de transporte considerando parámetros operacionales de las naves y restricciones de velocidad, aunque estos cálculos pueden verse alterados por contingencias imprevistas. “Uno de nuestros principales indicadores es poder arribar con la carga a tiempo en el día en que nosotros le prometimos al cliente”, sostuvo, subrayando la necesidad de contar con alternativas frente a eventuales interrupciones.
Respecto de los períodos de mayor actividad comercial, el ejecutivo de Hapag-Lloyd destacó que la anticipación de los incrementos de demanda depende fundamentalmente del intercambio de información con los propios clientes. A su juicio, son los importadores y las empresas del retail quienes disponen de los antecedentes más precisos sobre sus necesidades de abastecimiento y las variaciones que podrían experimentar sus respectivos mercados.
“La manera de anticiparnos a los peaks de demanda no puede ser sino de otra manera que con la información que recibimos de los mismos clientes”, explicó Alarcón. En ese sentido, enfatizó que mantener una comunicación permanente permite identificar oportunamente cambios en los flujos comerciales provenientes de Asia, Europa y Norteamérica, facilitando una mejor preparación de las operaciones marítimas.
Asimismo, destacó que esta coordinación debe extenderse tanto a los proveedores como a las áreas comerciales de las líneas navieras. La construcción de relaciones estrechas con los distintos actores de la cadena logística permite recopilar información relevante, evaluar escenarios y anticipar eventuales presiones sobre la capacidad de transporte, especialmente durante temporadas caracterizadas por una mayor demanda de productos.
Riesgos climáticos para el abastecimiento regional
De cara a las próximas temporadas de alta demanda, Alarcón identificó las condiciones climáticas como uno de los principales riesgos para los importadores latinoamericanos. Particularmente, manifestó su preocupación por los efectos asociados al fenómeno de El Niño, señalando que “las precipitaciones inusuales y las alteraciones meteorológicas pueden generar restricciones operacionales y cierres temporales de instalaciones portuarias en países como Chile, Perú y Ecuador”.
Finalmente, el ejecutivo recalcó que estas contingencias refuerzan la necesidad de mantener una planificación flexible y una coordinación constante entre importadores y socios logísticos. “Frente a un escenario donde no todas las interrupciones pueden anticiparse, la disponibilidad de información oportuna y la capacidad de adaptar las operaciones resultan fundamentales para mitigar retrasos y resguardar la continuidad del abastecimiento en los mercados latinoamericanos”.
Por MundoMaritimo
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