Hanseatic Global Terminals (HGT) busca continuar ampliando su presencia en las Américas, mediante nuevas inversiones y oportunidades de participación en terminales portuarios, en un escenario marcado por la transformación de las redes marítimas y la necesidad de contar con infraestructura capaz de responder a las exigencias de las líneas navieras. Esto según el análisis Paulo Ruy, vicepresidente sénior comercial para Latinoamérica de Hanseatic Global Terminals, quien conversó con MundoMarítimo durante TOC Américas 2026, tras participar en el panel “¿Qué hay más allá del desarrollo de infraestructura portuaria? Construir una red de comercio marítimo”.

Actualmente, la compañía cuenta con 11 terminales operativos en las Américas y mantiene perspectivas de crecimiento tanto en Latinoamérica como en Norteamérica. Respecto de este último mercado, donde dispone de una instalación, Ruy adelantó que el objetivo es incorporar al menos otras dos terminales hacia 2030, considerando desarrollos desde cero (greenfield), proyectos sobre infraestructura existente o la incorporación de operaciones actualmente en funcionamiento.

Asimismo, explicó que HGT sigue atentamente los próximos vencimientos de concesiones portuarias en la región, con miras a evaluar oportunidades para mantener sus posiciones actuales o participar en nuevos procesos.

Integración naviera y negocio portuario

Consultado sobre la creciente integración entre líneas navieras y operadores de terminales, Ruy explicó que se trata de una tendencia global orientada a asegurar capacidad y fortalecer las redes de servicios. En este contexto, explicó que HGT, como parte del grupo Hapag-Lloyd, contribuye a respaldar las operaciones de la naviera mediante infraestructura portuaria.

Sin embargo, precisó que su estrategia comercial no depende exclusivamente de los volúmenes de la compañía matriz. “No hacemos los negocios solamente en vista del volumen de Hapag-Lloyd”, afirmó, destacando que también buscan atender a otras navieras y desarrollar operaciones económicamente atractivas.

Respecto de los servicios terrestres y extraportuarios, aclaró que la estrategia del grupo no apunta a controlar integralmente la cadena logística del cliente mediante un modelo end-to-end. Más bien, explicó, HGT Inland Services complementa las operaciones portuarias mediante depósitos, servicios extraportuarios y soluciones logísticas, especialmente donde existen dificultades para asegurar capacidad.

Perspectivas de carga en Latinoamérica

En cuanto al comportamiento del comercio regional, el ejecutivo reconoció que 2026 ha mostrado resultados mejores de lo previsto, aunque con diferencias importantes entre mercados. “El mercado este año nos ha sorprendido positivamente, el trade se mantiene fuerte, pero no en todas las localidades”, sostuvo.

Para los próximos años, anticipó volúmenes similares a los actuales, con posibilidades de crecimiento moderado, aunque advirtió que algunos mercados, podrían continuar enfrentando desafíos.

En particular, destacó el dinamismo de Ecuador y Perú, junto con el crecimiento sostenido de Brasil. En contraste, observó una moderación de la actividad en México y mayores dificultades en Chile.

Nuevos puertos hub y conectividad regional

Otro de los aspectos abordados fue el potencial de desarrollar redes hub-and-spoke, basadas en puertos concentradores conectados con terminales secundarios. Ruy valoró los resultados de la estrategia en la alianza Gemini Cooperation, de Maersk y Hapag-Lloyd, señalando que, aunque su modelo implica transbordos adicionales, ofrece mayor fiabilidad y facilita la planificación logística de los clientes. “Creemos que en Latinoamérica debe pasar lo mismo, pero hoy falta capacidad portuaria para desarrollar este modelo de puertos hub”, advirtió.

En ese contexto, identificó al proyecto HGT Aracruz, en la costa sureste de Brasil, como un potencial puerto concentrador de carga, considerando su ubicación, capacidades proyectadas y calado. No obstante, reconoció que su desarrollo por sí solo no permitiría absorber todos los volúmenes regionales.

También mencionó las expectativas asociadas al proyecto Tecon Santos 10, otras posibles instalaciones en el sur de Brasil, las inversiones de Terminal Investment Limited (TiL) en Navegantes y oportunidades en el área del Río de la Plata.

Para la Costa Oeste de Sudamérica, consideró igualmente necesario desarrollar infraestructura portuaria con capacidad suficiente para operar como hub. En particular, señaló que, si se quisiera utilizar la Región de Valparaíso como centro de concentración y redistribución de carga, sería necesario ampliar considerablemente su capacidad actual

Finalmente, Ruy reafirmó el compromiso de HGT con la calidad operacional y la mejora continua de sus instalaciones. “Nuestro objetivo es que el servicio sea bueno para la carga, para los clientes y también para todos los que están involucrados”, concluyó, anticipando inversiones y mejoras en los activos de la compañía.

Por MundoMaritimo