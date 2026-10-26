Hanseatic Global Terminals (HGT) busca continuar ampliando su presencia en las Américas, mediante nuevas inversiones y oportunidades de participación en terminales portuarios, en un escenario marcado por la transformación de las redes marítimas y la necesidad de contar con infraestructura capaz de responder a las exigencias de las líneas navieras. Esto según el análisis Paulo Ruy, vicepresidente sénior comercial para Latinoamérica de Hanseatic Global Terminals, quien conversó con MundoMarítimo durante TOC Américas 2026, tras participar en el panel “¿Qué hay más allá del desarrollo de infraestructura portuaria? Construir una red de comercio marítimo”.
Actualmente, la compañía cuenta con 11 terminales operativos en las Américas y mantiene perspectivas de crecimiento tanto en Latinoamérica como en Norteamérica. Respecto de este último mercado, donde dispone de una instalación, Ruy adelantó que el objetivo es incorporar al menos otras dos terminales hacia 2030, considerando desarrollos desde cero (greenfield), proyectos sobre infraestructura existente o la incorporación de operaciones actualmente en funcionamiento.
Asimismo, explicó que HGT sigue atentamente los próximos vencimientos de concesiones portuarias en la región, con miras a evaluar oportunidades para mantener sus posiciones actuales o participar en nuevos procesos.
Integración naviera y negocio portuario
Consultado sobre la creciente integración entre líneas navieras y operadores de terminales, Ruy explicó que se trata de una tendencia global orientada a asegurar capacidad y fortalecer las redes de servicios. En este contexto, explicó que HGT, como parte del grupo Hapag-Lloyd, contribuye a respaldar las operaciones de la naviera mediante infraestructura portuaria.
Sin embargo, precisó que su estrategia comercial no depende exclusivamente de los volúmenes de la compañía matriz. “No hacemos los negocios solamente en vista del volumen de Hapag-Lloyd”, afirmó, destacando que también buscan atender a otras navieras y desarrollar operaciones económicamente atractivas.
Respecto de los servicios terrestres y extraportuarios, aclaró que la estrategia del grupo no apunta a controlar integralmente la cadena logística del cliente mediante un modelo end-to-end. Más bien, explicó, HGT Inland Services complementa las operaciones portuarias mediante depósitos, servicios extraportuarios y soluciones logísticas, especialmente donde existen dificultades para asegurar capacidad.
Perspectivas de carga en Latinoamérica
En cuanto al comportamiento del comercio regional, el ejecutivo reconoció que 2026 ha mostrado resultados mejores de lo previsto, aunque con diferencias importantes entre mercados. “El mercado este año nos ha sorprendido positivamente, el trade se mantiene fuerte, pero no en todas las localidades”, sostuvo.
Para los próximos años, anticipó volúmenes similares a los actuales, con posibilidades de crecimiento moderado, aunque advirtió que algunos mercados, podrían continuar enfrentando desafíos.
En particular, destacó el dinamismo de Ecuador y Perú, junto con el crecimiento sostenido de Brasil. En contraste, observó una moderación de la actividad en México y mayores dificultades en Chile.
Nuevos puertos hub y conectividad regional
Otro de los aspectos abordados fue el potencial de desarrollar redes hub-and-spoke, basadas en puertos concentradores conectados con terminales secundarios. Ruy valoró los resultados de la estrategia en la alianza Gemini Cooperation, de Maersk y Hapag-Lloyd, señalando que, aunque su modelo implica transbordos adicionales, ofrece mayor fiabilidad y facilita la planificación logística de los clientes. “Creemos que en Latinoamérica debe pasar lo mismo, pero hoy falta capacidad portuaria para desarrollar este modelo de puertos hub”, advirtió.
En ese contexto, identificó al proyecto HGT Aracruz, en la costa sureste de Brasil, como un potencial puerto concentrador de carga, considerando su ubicación, capacidades proyectadas y calado. No obstante, reconoció que su desarrollo por sí solo no permitiría absorber todos los volúmenes regionales.
También mencionó las expectativas asociadas al proyecto Tecon Santos 10, otras posibles instalaciones en el sur de Brasil, las inversiones de Terminal Investment Limited (TiL) en Navegantes y oportunidades en el área del Río de la Plata.
Para la Costa Oeste de Sudamérica, consideró igualmente necesario desarrollar infraestructura portuaria con capacidad suficiente para operar como hub. En particular, señaló que, si se quisiera utilizar la Región de Valparaíso como centro de concentración y redistribución de carga, sería necesario ampliar considerablemente su capacidad actual
Finalmente, Ruy reafirmó el compromiso de HGT con la calidad operacional y la mejora continua de sus instalaciones. “Nuestro objetivo es que el servicio sea bueno para la carga, para los clientes y también para todos los que están involucrados”, concluyó, anticipando inversiones y mejoras en los activos de la compañía.
Por MundoMaritimo
GEN concreta venta de su participación en Florida International Terminal (FIT) por US$29 millones a Hanseatic Global Terminals
Presencia de grandes líneas navieras como operadoras de terminales gana protagonismo desde la pandemia
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.