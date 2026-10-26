Chevron decidió no continuar financiando los estudios de un proyecto de puerto de aguas profundas en Guyana, luego de adquirir Hess en julio de 2025. La compañía adquirida había respaldado los trabajos preliminares de ingeniería de la iniciativa, cuya inversión estimada se sitúa entre US$1.000 millones y US$2.000 millones, reportó Bloomberg.
El Gobierno guyanés promueve el desarrollo portuario como una alternativa logística al norte de Brasil y como parte de un futuro complejo industrial que podría incluir centros de datos, plantas de fertilizantes y una refinería vinculada a la producción de petróleo y gas.
Según informó Harry Pastuszek, representante de Bechtel en Guyana, durante una conferencia de comercio e inversiones realizada en Georgetown, Hess había financiado los estudios preliminares de ingeniería desarrollados por la firma en 2023, bajo el entendimiento de que continuaría participando en las siguientes etapas junto con el Gobierno.
Sin embargo, tras la adquisición de Hess, Chevron optó por no seguir respaldando esos trabajos. La petrolera no entregó comentarios sobre la decisión.
Continúa evaluación de factibilidad y financiamiento
Pese al retiro del apoyo de Chevron, el Gobierno de Guyana mantiene el análisis de factibilidad del proyecto para determinar las condiciones necesarias para establecer una conexión portuaria con los mercados del norte brasileño.
La evaluación contempla actualizar estudios realizados hace aproximadamente una década por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de examinar el potencial de demanda y las condiciones financieras de la futura infraestructura.
En paralelo, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM) presentó al Gobierno guyanés una carta de interés para financiar un estudio de diseño de ingeniería dividido en tres fases. Según Bruce Ellsworth, funcionario comercial de la Embajada estadounidense en Guyana, ese trabajo podría avanzar una vez concluida la evaluación de factibilidad.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, también informó recientemente que Qatar ha manifestado interés en financiar la construcción del puerto.
Conexión logística con el norte de Brasil
Uno de los objetivos del proyecto es facilitar la movilización de carga desde Manaos y otras zonas del norte de Brasil hacia el océano Atlántico, utilizando una carretera que se construye desde la frontera entre Guyana y Brasil.
El desarrollo portuario también requeriría infraestructura terrestre complementaria. El ejecutivo naviero guyanés Chandradat Chintamani señaló que un puerto de aguas profundas ubicado en Berbice, al este de Guyana, necesitaría una carretera dedicada de aproximadamente 100 kilómetros para conectar el movimiento de carga con Georgetown.
Por su parte, David Fernandes, ejecutivo del sector marítimo local, planteó que la instalación debería disponer de una profundidad natural de entre 10 y 12 metros, frente a los aproximadamente nueve metros del Puerto de Georgetown.
Esta condición permitiría atender buques de tipo Panamax y operaciones con cargamentos de hasta 30.000 toneladas, ampliando las alternativas para el transporte de carga hacia y desde el norte de Brasil.
Por MundoMaritimo
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