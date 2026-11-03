La incorporación de buques graneleros capaces de utilizar metanol y etanol comienza a marcar una nueva tendencia en el mercado de órdenes de construcción, aunque persisten interrogantes sobre sus ventajas comerciales frente a las naves convencionales. Según un análisis de Drewry, a septiembre de 2026 el libro de órdenes contabilizaba 19 buques con sistemas de propulsión dual compatibles con ambos combustibles, en un escenario donde los costos, la disponibilidad de suministro y las regulaciones podrían redefinir la competencia por las cargas.
Si bien las primeras órdenes de graneleros con estas características se registraron en 2023, éstas cobraron impulso a partir de mayo de 2026. Esta evolución refleja una diversificación de las alternativas de propulsión: mientras hace cuatro años el GNL predominaba entre los combustibles alternativos del libro de órdenes, el metanol ganó presencia desde 2023 y el amoníaco comenzó a incorporarse en 2024.
Drewry explica que esta diversificación responde a la incertidumbre sobre qué combustible ofrecerá la mejor combinación de precio, disponibilidad y beneficios normativos. En ese contexto, algunos armadores buscan mantener abiertas distintas opciones tecnológicas.
Un ejemplo de esta estrategia es el programa impulsado por la minera brasileña Vale, al que están vinculados los 19 graneleros encargados con capacidad para utilizar metanol o etanol. La iniciativa contempla la incorporación de hasta 30 grandes buques, mediante acuerdos de fletamento de largo plazo con distintos armadores, que buscan responder a las futuras exigencias del transporte marítimo.
Sin embargo, no todos los armadores siguen esta estrategia. Pacific Basin sustituyó cuatro pedidos de Ultramax duales a metanol por graneleros convencionales, reduciendo el costo informado del programa desde US$186 millones a US$156,8 millones, aunque mantuvo opciones para dos buques duales. La compañía atribuyó parcialmente su decisión a la incertidumbre respecto del Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI.
Capacidad tecnológica frente a utilización efectiva
La disponibilidad de motores compatibles todavía contrasta con el consumo efectivo de combustibles alternativos. Según datos de la OMI analizados por Drewry, estos representaron el 9,5% de la demanda energética del transporte marítimo en 2025, mientras que el metanol concentró apenas el 0,3% del consumo de combustibles alternativos.
Jayendu Krishna, director de Asesoría Marítima de Drewry, destacó recientemente el aumento de las conversiones de motores para utilizar metanol, favorecidas por soluciones desarrolladas por los fabricantes. No obstante, los elevados precios y la limitada disponibilidad continúan restringiendo su utilización.
En octubre de 2026, el portacontenedores “Maersk Halifax”, equipado con propulsión dual a metanol, recibió aproximadamente 5.000 toneladas de bioetanol certificado en Singapur, un avance que evidencia nuevas posibilidades de suministro.
Para los graneleros, que operan habitualmente entre distintas regiones, la extensión de las redes de abastecimiento resulta especialmente relevante. Como plantea Drewry: “construir más buques con estas capacidades no impulsará por sí solo la transición”, ya que su utilización dependerá también de los costos, la infraestructura y las exigencias de los fletadores.
Posibles cambios en la competencia por cargas
El análisis sostiene que menores precios de combustibles alternativos, mayores costos asociados al carbono y nuevas exigencias de los propietarios de carga podrían favorecer a los buques flexibles, especialmente ante los objetivos de reducción de emisiones de Alcance 3.
En consecuencia, “dos buques pueden ofrecer una capacidad de transporte similar, pero no necesariamente competir en igualdad de condiciones por la misma carga”, advierte Drewry.
La consultora concluye que los próximos años determinarán si estas inversiones generan ventajas comerciales efectivas. “La transición podría no modificar inmediatamente el número de buques disponibles, pero sí cuáles compiten más eficazmente por las cargas”, modificando así la oferta efectiva en determinadas rutas.
Por MundoMaritimo
MOL desarrollará para Vale los primeros graneleros capaces de operar con tres tipos de combustible
Vale contará con los primeros dos buques oceánicos del mundo propulsados por etanol a partir de 2029
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