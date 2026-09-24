La capacidad fletada ha perdido participación en las flotas de la mayoría de las diez principales líneas navieras desde 2021 y 2022, según un análisis de Alphaliner. Las ganancias obtenidas durante el auge de la carga posterior a la pandemia permitieron a varias comprar buques nuevos y de segunda mano, reducir su dependencia del mercado de fletamento y ampliar el control sobre sus flotas.

Hace diez años, la capacidad operada por las principales líneas navieras incluía habitualmente entre un 40% y un 70% de capacidad fletada. En la actualidad, esa proporción se sitúa entre un 30% y un 40% en las cinco mayores compañías, aunque la evolución ha sido dispar entre las integrantes del grupo de las diez principales.

HMM registra una de las mayores reducciones: la capacidad fletada representaba el 56% de su flota de contenedores en 2016 y hoy equivale a menos del 20%. Alphaliner vincula esta evolución con la expansión que vivió tras la quiebra de Hanjin y el respaldo del gobierno de Corea del Sur, que incluyó la adquisición de 59 buques nuevos hasta ahora.

En CMA CGM, la participación de la capacidad fletada bajó del 67% de su capacidad operada en 2016 a alrededor del 34% en la actualidad. La mayor parte del descenso se produjo después de la pandemia: la línea naviera compró 160 portacontenedores de segunda mano e incorporó a su red 100 buques nuevos ordenados por cuenta propia. Pese a ello, continúa utilizando buques de armadores no operadores (NOOs) y participando activamente en el mercado de fletamento.

MSC redujo la proporción de capacidad fletada del 61% en 2016 al 36% actual. La caída resulta aún más marcada si se considera que durante la pandemia esa participación rondó el 75%. Según Alphaliner, la línea naviera “redujo literalmente a la mitad su exposición al fletamento en los últimos cinco años”, tras orientar su estrategia hacia la propiedad de buques desde fines de 2020.

Desde entonces, ha encargado 252 naves nuevas y comprado 500 portacontenedores de segunda mano. Su actividad de fletamento también disminuyó: este año ha cerrado alrededor de 40 contratos, entre tres y cuatro veces menos que en períodos anteriores, de acuerdo con el análisis.

Evergreen redujo del 42% al 28% la participación de capacidad fletada en su flota durante la última década. La línea naviera taiwanesa ha encargado 125 buques nuevos por cuenta propia desde 2021. En Yang Ming, la proporción descendió del 63% en 2016 al 50% actual.

Los cambios han sido menores en Maersk, ONE, COSCO Group y Hapag-Lloyd. Cerca del 38% de la capacidad operada por Maersk está fletada, siete puntos porcentuales menos que en 2016. La línea naviera mantiene una presencia importante en ese mercado y ha cerrado al menos 130 contratos de fletamento desde comienzos de 2026.

ONE tiene actualmente alrededor del 53% de su capacidad bajo fletamento y Cosco Group, el 40%, después de reducciones de aproximadamente 12 a 13 puntos porcentuales en la última década. En Hapag-Lloyd, la proporción cayó 15 puntos porcentuales en ese período y se sitúa hoy cerca del 39%.

ZIM constituye la principal excepción. La línea naviera israelí ha mantenido entre el 85% y el 98% de su capacidad operada bajo fletamento durante los últimos diez años. Los 23 buques que integran su libro de órdenes también corresponden íntegramente a capacidad fletada. “ZIM parece ser una importante excepción entre las diez principales”, destaca Alphaliner. El análisis añade finalmente que esta situación podría cambiar si se concreta su venta a Hapag-Lloyd.

Por MundoMaritimo