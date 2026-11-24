La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Türkiye, concluyó el 22 de noviembre sin alcanzar un acuerdo político general, tras más de dos semanas de negociaciones. Las discrepancias respecto a la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles y el financiamiento climático impidieron alcanzar un consenso entre cerca de 200 países, en momentos en que la Organización Marítima Internacional (OMI) se dispone a retomar las discusiones sobre la descarbonización del transporte marítimo.
La Unión Europea, Reino Unido y Estados insulares vulnerables al cambio climático rechazaron la propuesta de acuerdo presentada por Türkiye y Australia, debido a la ausencia de referencias explícitas a la transición para abandonar el carbón, el petróleo y el gas. Arabia Saudita y Rusia, en
El ministro de Cambio Climático y Energía de Australia y presidente de las negociaciones de la COP31, Chris Bowen, calificó el resultado como “muy decepcionante”, identificando las diferencias sobre los combustibles y el financiamiento climático como los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, instó a los gobiernos a extraer lecciones de las negociaciones, advirtiendo que “el mundo no puede permitirse que se repita este momento”.
El fracaso de la declaración política de Antalya no invalida, sin embargo, los compromisos alcanzados en anteriores conferencias ni los instrumentos jurídicos internacionales vigentes en materia de cambio climático.
Negociaciones en la OMI
De acuerdo con Splash247, el desenlace de la COP31 constituye un preocupante telón de fondo para las delegaciones de la OMI, que inician esta jornada cinco días de discusiones técnicas previas al 85.º período de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 85).
El Marco de Emisiones Netas Cero de la OMI, aprobado como proyecto en 2025, pero todavía pendiente de adopción, contempla requisitos progresivamente más exigentes respecto de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los combustibles utilizados por los buques, junto con mecanismos económicos e incentivos para el uso de combustibles más limpios.
Si bien las delegaciones han avanzado en aspectos técnicos, el componente económico continúa generando divisiones. Estados Unidos se opone a la aplicación de cargos obligatorios por emisiones, mientras otros gobiernos buscan modificar las metas, los mecanismos de pago y la distribución de los recursos recaudados.
La adopción del marco regulatorio fue aplazada en octubre de 2025, mientras que una nueva sesión extraordinaria de la OMI está prevista provisionalmente para el 4 de diciembre, sujeta a confirmación durante el MEPC 85.
Según Splash247 existen tres puntos de coincidencia entre las controversias registradas en Antalya y las negociaciones marítimas: “quién paga por la descarbonización, con qué rapidez deben abandonarse los combustibles fósiles y cómo se apoya a las economías en desarrollo”.
No obstante, a diferencia de las negociaciones de la COP31, que requieren consenso, las enmiendas a los convenios de la OMI pueden adoptarse mediante una mayoría de dos tercios de las partes presentes y votantes, lo que proporciona una alternativa para avanzar en materia regulatoria.
El medio también advierte sobre el riesgo de superposición de normativas regionales para los armadores, actualmente sujetos a disposiciones como el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) y FuelEU Maritime, ante la eventual falta de un acuerdo global.
Compromisos marítimos en Antalya
Pese al fracaso de la declaración política general, la COP31 registró avances en iniciativas voluntarias vinculadas al transporte marítimo. Más de 30 organizaciones respaldaron el objetivo de que la electricidad represente al menos el 20% de la demanda energética final del sector a nivel internacional hacia 2035.
Asimismo, Guinea, Costa de Marfil y Mauritania suscribieron acuerdos para desarrollar mecanismos de financiamiento relacionados con el carbono que podrían abarcar al sector marítimo, aunque sin establecer fechas para la aplicación de gravámenes. Otra coalición respaldó el desarrollo de corredores marítimos azules, que combinan el uso de combustibles más limpios con la conservación de los ecosistemas marinos.
Al clausurar la COP31, Stiell destacó los avances alcanzados en electrificación, resiliencia e inversión, y reconoció la necesidad de modernizar y reformar el proceso internacional de negociaciones climáticas.
“Este proceso ha sufrido reveses antes y ha regresado fortalecido. Debe volver a hacerlo”, afirmó el representante de Naciones Unidas.
Por MundoMaritimo
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