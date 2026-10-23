La eventual flexibilización de las sanciones estadounidenses contra tanqueros de la denominada “flota en las sombras” tendría un efecto limitado e inmediato sobre los fletes marítimos, según un análisis de BRS Tanker. La consultora señala que “la mayoría de las naves que podrían beneficiarse de la medida ya se encuentran transportando petróleo, mientras que otras enfrentan restricciones impuestas por diferentes países”.

La propuesta, que está siendo evaluada por la administración de Estados Unidos, busca aumentar la disponibilidad de buques para la movilización de petróleo y reducir los costos de fletamento, que han alcanzado niveles elevados en distintos segmentos del mercado.

Flota en la sombra alcanza 1.332 tanqueros

BRS Tanker estima que la flota en la sombra está integrada actualmente por 1.332 naves, equivalentes al 13,3% de la flota activa mundial de tanqueros.

De ese total, 1.112 buques corresponden a navegación oceánica de más de 34.000 dwt, que representan el 18,7% de la flota activa de ese segmento.

La consultora observa una desaceleración en el crecimiento de esta flota durante 2026, asociada a la menor disponibilidad de tanqueros antiguos para su incorporación y al aumento de los precios de segunda mano. Entre agosto y octubre, la flota en la sombra registró un crecimiento neto de apenas tres naves. BRS Tanker también señala que parte de los 53 tanqueros desguazados durante el año había pertenecido anteriormente a este segmento.

Solo 148 buques son afectados por las sanciones estadounidenses

Según BRS Tanker, Estados Unidos mantiene sanciones sobre 658 tanqueros, aunque parte de ellos también está sujeta a restricciones de otros países. Por ello, una eventual flexibilización de las medidas estadounidenses no permitiría incorporar automáticamente todas esas naves al mercado convencional.

La consultora identifica 148 tanqueros de navegación oceánica sancionados exclusivamente por Estados Unidos, equivalentes al 2,5% de la flota mundial de ese segmento. Incluso en este grupo, la mayoría ya se encuentra operando, por lo que su disponibilidad para nuevos contratos sería limitada.

De los 148 buques, solo 14 habrían permanecido inactivos durante más de tres meses, mientras que 35 registraron periodos sin actividad de al menos un mes, situación que también podría responder a demoras en las operaciones de carga y descarga.

Por ello, BRS Tanker considera que la eliminación de las restricciones estadounidenses podría provocar principalmente un traslado de naves desde el transporte petrolero sujeto a sanciones hacia el mercado convencional, sin aumentar necesariamente la disponibilidad total de capacidad.

Posibles efectos sobre la compraventa de buques

BRS Tanker identifica un segundo efecto potencial de la flexibilización: la venta de tanqueros de la flota en las sombras a compradores interesados en incorporarlos a operaciones convencionales. Esta alternativa dependería de que las autoridades estadounidenses entreguen garantías suficientes sobre el tratamiento de los antecedentes de las naves adquiridas.

Según la consultora, “parte de ese tonelaje podría resultar atractivo para los servicios de transporte de crudo a través del Estrecho de Ormuz, donde la demanda de buques ha elevado los valores de las naves disponibles”.

Aunque algunos fletes, especialmente los correspondientes a tanqueros de crudo, han disminuido desde el anuncio estadounidense, BRS Tanker atribuye este comportamiento principalmente a las condiciones actuales de oferta y demanda.

Por MundoMaritimo