La eventual flexibilización de las sanciones estadounidenses contra tanqueros de la denominada “flota en las sombras” tendría un efecto limitado e inmediato sobre los fletes marítimos, según un análisis de BRS Tanker. La consultora señala que “la mayoría de las naves que podrían beneficiarse de la medida ya se encuentran transportando petróleo, mientras que otras enfrentan restricciones impuestas por diferentes países”.
La propuesta, que está siendo evaluada por la administración de Estados Unidos, busca aumentar la disponibilidad de buques para la movilización de petróleo y reducir los costos de fletamento, que han alcanzado niveles elevados en distintos segmentos del mercado.
Flota en la sombra alcanza 1.332 tanqueros
BRS Tanker estima que la flota en la sombra está integrada actualmente por 1.332 naves, equivalentes al 13,3% de la flota activa mundial de tanqueros.
De ese total, 1.112 buques corresponden a navegación oceánica de más de 34.000 dwt, que representan el 18,7% de la flota activa de ese segmento.
La consultora observa una desaceleración en el crecimiento de esta flota durante 2026, asociada a la menor disponibilidad de tanqueros antiguos para su incorporación y al aumento de los precios de segunda mano. Entre agosto y octubre, la flota en la sombra registró un crecimiento neto de apenas tres naves. BRS Tanker también señala que parte de los 53 tanqueros desguazados durante el año había pertenecido anteriormente a este segmento.
Solo 148 buques son afectados por las sanciones estadounidenses
Según BRS Tanker, Estados Unidos mantiene sanciones sobre 658 tanqueros, aunque parte de ellos también está sujeta a restricciones de otros países. Por ello, una eventual flexibilización de las medidas estadounidenses no permitiría incorporar automáticamente todas esas naves al mercado convencional.
La consultora identifica 148 tanqueros de navegación oceánica sancionados exclusivamente por Estados Unidos, equivalentes al 2,5% de la flota mundial de ese segmento. Incluso en este grupo, la mayoría ya se encuentra operando, por lo que su disponibilidad para nuevos contratos sería limitada.
De los 148 buques, solo 14 habrían permanecido inactivos durante más de tres meses, mientras que 35 registraron periodos sin actividad de al menos un mes, situación que también podría responder a demoras en las operaciones de carga y descarga.
Por ello, BRS Tanker considera que la eliminación de las restricciones estadounidenses podría provocar principalmente un traslado de naves desde el transporte petrolero sujeto a sanciones hacia el mercado convencional, sin aumentar necesariamente la disponibilidad total de capacidad.
Posibles efectos sobre la compraventa de buques
BRS Tanker identifica un segundo efecto potencial de la flexibilización: la venta de tanqueros de la flota en las sombras a compradores interesados en incorporarlos a operaciones convencionales. Esta alternativa dependería de que las autoridades estadounidenses entreguen garantías suficientes sobre el tratamiento de los antecedentes de las naves adquiridas.
Según la consultora, “parte de ese tonelaje podría resultar atractivo para los servicios de transporte de crudo a través del Estrecho de Ormuz, donde la demanda de buques ha elevado los valores de las naves disponibles”.
Aunque algunos fletes, especialmente los correspondientes a tanqueros de crudo, han disminuido desde el anuncio estadounidense, BRS Tanker atribuye este comportamiento principalmente a las condiciones actuales de oferta y demanda.
Por MundoMaritimo
Posible retorno de la flota iraní tendría un impacto insignificante en fletamento spot de tanqueros
Crecimiento de flota en la sombra y sanciones de EE.UU. sostienen altos fletes de tanqueros
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.