El mercado de transporte marítimo de petróleo y productos refinados alcanzó nuevos máximos en octubre, impulsado por la menor disponibilidad de buques y la reorganización de los embarques desde Medio Oriente. Según el reporte Horizon Monthly de MSI, las tarifas spot de los VLCC se aproximaron a US$600.000 diarios, superando ampliamente los registros anteriores a 2026.
Los tanqueros Suezmax alcanzaron niveles similares, mientras que los Aframax registraron ingresos cercanos a US$300.000 diarios. El aumento también se extendió a las rutas de la cuenca del Atlántico, favorecidas por una mayor demanda de transporte de crudo desde América.
Operaciones en Medio Oriente restringen disponibilidad de buques
Las exportaciones de crudo de Medio Oriente alcanzaron 14,4 millones de barriles diarios en septiembre, equivalentes al 85% de los niveles anteriores al conflicto. De ese total, “7,9 millones de barriles diarios se movilizaron mediante operaciones de transporte y transbordo que requieren una mayor utilización de buques”, apunta MSI, que estima que alrededor de 80 VLCC participaron en estas operaciones, equivalentes al 10% de la flota mundial del segmento, reduciendo la capacidad disponible para otras rutas comerciales.
Sin embargo, los ataques contra naves y la congestión en el Golfo de Omán aún afectan los movimientos de crudo. Tras alcanzar un máximo semanal de 10,2 millones de barriles diarios a fines de septiembre, los flujos asociados al Estrecho de Ormuz disminuyeron a aproximadamente 5,5 millones de barriles diarios en octubre.
La demanda también elevó los precios de compraventa: los VLCC de cinco años de antigüedad superan actualmente los US$200 millones, según la consultora.
Aumentan tarifas de tanqueros de productos refinados
El incremento de los fletes también alcanzó a los buques dedicados al transporte de productos petroleros limpios. “Los ingresos spot de los LR2 se acercaron a US$300.000 diarios durante octubre”, apunta MSI, que proyecta un promedio de US$70.000 diarios para los MR, frente a US$45.000 en septiembre.
Este comportamiento responde, entre otros factores, a la recuperación de las exportaciones de China de productos refinados y al traslado de buques normalmente utilizados para cargas limpias hacia el transporte de crudo.
En Medio Oriente, las exportaciones de productos refinados a través de Ormuz aumentaron un 44% mensual en septiembre, hasta 1,2 millones de barriles diarios, aunque todavía representan el 54% de los niveles anteriores al conflicto.
Perspectivas para 2027
MSI anticipa que los ingresos spot podrían moderarse durante el último trimestre de 2026, aunque el mercado comenzaría 2027 desde niveles elevados.
Su escenario base contempla una disminución de las hostilidades durante el primer semestre de 2027 y una normalización gradual de las exportaciones de Medio Oriente. Esto permitiría reducir el uso intensivo de buques en operaciones de transbordo y aumentar la capacidad disponible.
En paralelo, las entregas de nuevos tanqueros para productos refinados podrían ejercer presión sobre los fletes de ese segmento. MSI proyecta incorporaciones por 5,8 millones de dwt durante el primer trimestre de 2027.
Por MundoMaritimo
Mercado de tanqueros alcanza nuevos máximos con VLCC sobre US$1 millón diarios
Fletes de tanqueros Aframax y LR2 alcanzan máximos ante cambios en el transporte de crudo
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