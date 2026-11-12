La Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta) se sumó al paro nacional de transportistas a partir de las 23:00 horas del miércoles 11 de noviembre, tras una asamblea extraordinaria en la que sus integrantes aprobaron iniciar una paralización indefinida. La decisión responde al incremento sostenido del precio del diésel y sus efectos sobre los costos operacionales del transporte de carga.

La organización, que agrupa a cerca de 1.500 transportistas de San Felipe-Los Andes, Puchuncaví-Ventanas, Valparaíso, Casablanca y San Antonio, acordó respaldar las movilizaciones en los sectores de La Pólvora con Ruta 68 y el cruce de Algarrobo. La medida reemplazó una marcha inicialmente prevista para este jueves, luego de que los asociados decidieran intensificar las manifestaciones.

Demandas del gremio

El presidente subrogante de Fedequinta, Gerardo Álvarez, explicó que la principal exigencia de la organización es estabilizar el precio del diésel durante 120 días, frente a los 90 días anunciados inicialmente por el Gobierno. Asimismo, advirtió sobre la situación económica de las pequeñas y medianas empresas del transporte, afectadas por el aumento de los costos y las dificultades para trasladarlos a las tarifas de los fletes.

En este contexto, el dirigente confirmó una reunión para este jueves 12 de noviembre en La Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado. En el encuentro contaría con la presencia representantes de Fedequinta, la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) y la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones (CNDC), con el objetivo de abordar un petitorio de cuatro a cinco puntos.

Movilización en San Antonio

Paralelamente, camioneros independientes de San Antonio mantienen una concentración en el cruce Malvilla, en la Ruta 78, tras adherir a la paralización durante la medianoche del martes. Según informó el delegado presidencial regional, Manuel Millones, hasta la tarde del miércoles se contabilizaban 149 camiones movilizados en distintos puntos de la Región de Valparaíso, de los cuales 44 permanecían en Malvilla.

Los vehículos se encuentran estacionados principalmente en las bermas, sin bloqueos totales de la carretera, aunque con circulación más lenta. Uno de los camioneros movilizados, Manuel González, explicó que los pequeños operadores enfrentan dificultades para absorber el incremento de los combustibles, especialmente quienes trabajan mediante servicios tercerizados y carecen de contratos directos con generadores de carga.

Puertos mantienen operaciones con normalidad

Pese a las manifestaciones, las autoridades regionales informaron que los puertos de San Antonio y Valparaíso mantenían sus operaciones con normalidad durante la jornada del miércoles. La delegada presidencial provincial, Soledad Loyola, destacó la importancia de preservar la conectividad terrestre para garantizar la continuidad de las actividades logísticas, el empleo y el movimiento de carga.

En paralelo, el Ejecutivo anunció medidas para congelar el precio de los combustibles hasta febrero de 2027 y revertir el incremento registrado este jueves, sujeto a la tramitación de una iniciativa legal. Sin embargo, las organizaciones movilizadas mantienen sus demandas, mientras Fedequinta espera conocer las propuestas gubernamentales antes de definir la continuidad de su participación en el paro.

Por MundoMaritimo