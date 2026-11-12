La Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta) se sumó al paro nacional de transportistas a partir de las 23:00 horas del miércoles 11 de noviembre, tras una asamblea extraordinaria en la que sus integrantes aprobaron iniciar una paralización indefinida. La decisión responde al incremento sostenido del precio del diésel y sus efectos sobre los costos operacionales del transporte de carga.
La organización, que agrupa a cerca de 1.500 transportistas de San Felipe-Los Andes, Puchuncaví-Ventanas, Valparaíso, Casablanca y San Antonio, acordó respaldar las movilizaciones en los sectores de La Pólvora con Ruta 68 y el cruce de Algarrobo. La medida reemplazó una marcha inicialmente prevista para este jueves, luego de que los asociados decidieran intensificar las manifestaciones.
Demandas del gremio
El presidente subrogante de Fedequinta, Gerardo Álvarez, explicó que la principal exigencia de la organización es estabilizar el precio del diésel durante 120 días, frente a los 90 días anunciados inicialmente por el Gobierno. Asimismo, advirtió sobre la situación económica de las pequeñas y medianas empresas del transporte, afectadas por el aumento de los costos y las dificultades para trasladarlos a las tarifas de los fletes.
En este contexto, el dirigente confirmó una reunión para este jueves 12 de noviembre en La Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado. En el encuentro contaría con la presencia representantes de Fedequinta, la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) y la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones (CNDC), con el objetivo de abordar un petitorio de cuatro a cinco puntos.
Movilización en San Antonio
Paralelamente, camioneros independientes de San Antonio mantienen una concentración en el cruce Malvilla, en la Ruta 78, tras adherir a la paralización durante la medianoche del martes. Según informó el delegado presidencial regional, Manuel Millones, hasta la tarde del miércoles se contabilizaban 149 camiones movilizados en distintos puntos de la Región de Valparaíso, de los cuales 44 permanecían en Malvilla.
Los vehículos se encuentran estacionados principalmente en las bermas, sin bloqueos totales de la carretera, aunque con circulación más lenta. Uno de los camioneros movilizados, Manuel González, explicó que los pequeños operadores enfrentan dificultades para absorber el incremento de los combustibles, especialmente quienes trabajan mediante servicios tercerizados y carecen de contratos directos con generadores de carga.
Puertos mantienen operaciones con normalidad
Pese a las manifestaciones, las autoridades regionales informaron que los puertos de San Antonio y Valparaíso mantenían sus operaciones con normalidad durante la jornada del miércoles. La delegada presidencial provincial, Soledad Loyola, destacó la importancia de preservar la conectividad terrestre para garantizar la continuidad de las actividades logísticas, el empleo y el movimiento de carga.
En paralelo, el Ejecutivo anunció medidas para congelar el precio de los combustibles hasta febrero de 2027 y revertir el incremento registrado este jueves, sujeto a la tramitación de una iniciativa legal. Sin embargo, las organizaciones movilizadas mantienen sus demandas, mientras Fedequinta espera conocer las propuestas gubernamentales antes de definir la continuidad de su participación en el paro.
Por MundoMaritimo
Chile: Camioneros anuncian paro nacional en paralelo al término del conflicto de camioneros en San Antonio
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.