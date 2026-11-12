La movilización de transportistas en distintas rutas de Chile encendió las alertas en el sector exportador agrícola y frutícola, debido a los posibles efectos sobre el traslado de productos hacia los puertos de Valparaíso y San Antonio, en plena temporada de cosecha y embarques de fruta fresca.

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, manifestó su preocupación por las consecuencias de la paralización, especialmente ante el inicio de los embarques de cerezas. Si bien señaló que el gremio comprende las demandas de los camioneros frente al incremento de los costos operacionales, advirtió que las interrupciones en las carreteras pueden comprometer la calidad de los productos y su comercialización en los mercados internacionales.

“Estamos en plena cosecha y envíos de frutas de estación, por lo que cualquier impedimento para que llegue a destino pone en riesgo su calidad y posterior venta en los mercados internacionales”, sostuvo.

Marambio detalló que los próximos zarpes de portacontenedores con cerezas están programados para el miércoles 11 y el sábado 14 de noviembre, por lo que llamó al Gobierno a establecer una mesa de trabajo que permita abordar las demandas del sector transportista y levantar los bloqueos.

Riesgos para la cadena logística

La preocupación también fue expresada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Su presidente, Antonio Walker, advirtió que el sector se encuentra en el inicio de la temporada de exportación de fruta fresca, productos perecibles que requieren continuidad en su cadena logística “Una demora puede comprometer su calidad y el esfuerzo de toda una temporada”, señaló el dirigente.

Las advertencias se extienden al abastecimiento interno. El Mercado Mayorista Lo Valledor indicó que dispone de existencias suficientes y que, por ahora, la cadena de distribución continúa operando. Sin embargo, su director, Gonzalo Bravo, advirtió que una interrupción del transporte por más tiempo podría reducir la disponibilidad de productos hortofrutícolas y presionar sus precios al alza.

Desde SalmonChile también alertaron sobre los efectos que las interrupciones viales podrían generar en el funcionamiento de las plantas, los servicios asociados a la producción y el cumplimiento de compromisos comerciales.

Movilización hacia el Congreso

En paralelo, Fedequinta confirmó que este jueves 12 de noviembre realizará una movilización de camiones desde el sector de Placilla hasta el Congreso Nacional, con el objetivo de acelerar la tramitación de las iniciativas legales anunciadas por el Ejecutivo y exigir el congelamiento del precio de los combustibles.

El vicepresidente de la federación, Gerardo Álvarez, reiteró que la organización resolvió no adherirse, por ahora, a la paralización regional, aunque precisó que la decisión podría modificarse según lo que determinen sus bases.

En cuanto a la situación portuaria, durante la jornada se planteó la posibilidad de bloquear los terminales portuarios de la región de Valparaíso. Aunque inicialmente la advertencia fue descartada por el delegado presidencial regional, posteriormente volvió a ser mencionada por el vocero de No Más TAG, Andrés Alarcón. Al cierre de los antecedentes proporcionados, los bloqueos portuarios aún no se habían concretado.

Por MundoMaritimo