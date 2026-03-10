La línea naviera alemana TT-Line informó que, en colaboración con Everllence PrimeServ Germany, sus buques Ro-Ro de pasajeros “Nils Holgersson” y “Peter Pan” operaron con bio-GNL durante 2025, logrando una reducción significativa de emisiones.

Las naves, de 230 metros de eslora, fueron comisionadas en 2022 y 2023, respectivamente, y están equipadas con motores 2 × 8L51/60DF + 2 × 6L51/60DF cada una. Ambos ferries operan en el mar Báltico en rutas entre Alemania, Suecia, Polonia y Lituania.

TT-Line y Everllence evaluaron el uso de bio-GNL como sustituto del GNL de origen fósil, reforzando la cooperación técnica de largo plazo entre ambas organizaciones. Esta colaboración también coincidió con mediciones continuas de emisiones a bordo del Nils Holgersson, realizadas por Everllence durante casi un año con el objetivo de optimizar las operaciones.

Los resultados indicaron que no se registró un efecto significativo de envejecimiento en los motores asociado a emisiones de metano, que los valores de emisiones obtenidos en banco de pruebas pudieron reproducirse mediante mediciones a bordo, y que no se observaron influencias negativas en los parámetros operativos del motor durante la operación con bio-LNG.

El director de operaciones de TT-Line, Andreas Schaerli, señaló que “con el uso de bio-LNG climáticamente neutro, obtenido a partir de materiales de desecho, TT-Line está realizando una contribución decisiva a la protección del clima en el mar Báltico. Gracias a esta tecnología, nuestros buques —“Nils Holgersson” y “Peter Pan”— permiten un itinerario libre de CO₂ en toda la flota. Nuestros clientes ya pueden compensar completamente su travesía agregando bio-GNL durante el proceso de reserva. De este modo, apostamos de forma consistente por soluciones innovadoras para reducir las emisiones de manera sostenible y dar forma al futuro del transporte en ferry de manera climáticamente responsable”.

El bio-GNL utilizado se obtiene a partir de residuos agrícolas en el norte de Europa, donde el biogás se inyecta a la red, luego es extraído, licuado y cargado en un buque de abastecimiento que transporta el combustible climáticamente neutro hasta los buques de TT-Line. Reemplazar una tonelada de GNL fósil por bio-GNL permite ahorrar 2,75 toneladas de emisiones de CO₂, lo que equivale a una reducción del 100%.

Por su parte, el vicepresidente senior y jefe de PrimeServ Germany de Everllence, Michael Filous, indicó que “el principal beneficio asociado al bio-GNL es la reducción de emisiones de CO₂. Una ventaja importante para el cliente es que, si bien existen especificaciones que el gas combustible debe cumplir —como el número de metano—, no se requieren trabajos adicionales en los motores mientras el gas cumpla dichas especificaciones. Este fue precisamente el caso del ‘Nils Holgersson’”.

TT-Line señaló además que valora positivamente la experiencia obtenida con el uso de combustibles renovables en el marco de esta colaboración. Los ahorros de emisiones resultantes contribuyen a la reducción de las emisiones de la flota de TT-Line en el mar Báltico mediante un proceso conocido como pooling. Desde el punto de vista administrativo, este mecanismo se respalda con certificados emitidos por el proveedor de combustible, los cuales documentan las reducciones de emisiones logradas al utilizar biocombustibles en comparación con combustibles convencionales.

Por MundoMaritimo