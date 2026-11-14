Everllence recibió una orden de Swan Defence and Heavy Industries Limited (SDHI), compañía india especializada en construcción naval e industria pesada, para suministrar tecnología de motores de dos tiempos y combustible dual que impulsarán una serie de seis buques quimiqueros de 18.000 dwt, clasificados como IMO Tipo II.

El proyecto representa el primer contrato de nuevas construcciones de SDHI que incorpora motores de dos tiempos, tras la reactivación del astillero de Pipavav, ubicado en Gujarat, considerado el mayor de India por capacidad. Asimismo, constituye la primera orden de construcción de buques quimiqueros del país, en línea con sus aspiraciones de ampliar su participación en la industria naval comercial.

Características técnicas

La primera nave de la serie estará equipada con un motor Everllence B&W 6S50ME-C9.7-GI-EGRBP, fabricado por MITSUI E&S Co., Ltd., licenciatario de larga trayectoria de Everllence. El buque incorporará tecnología de recirculación de gases de escape (EGR), que permitirá cumplir con los requisitos de emisiones establecidos por la normativa IMO Tier III.

La configuración también contempla una hélice de paso controlable, mientras que la construcción del buque se realizará conforme a los requisitos de clasificación de DNV. Las seis naves estarán destinadas a operar en las exigentes condiciones del norte de Europa y cumplirán con los estándares de la Ice Class 1A.

El CEO de SDHI, contralmirante (r) Vipin Kumar Saxena, destacó que la adjudicación representa un avance para la compañía. "Este es el primer contrato de nuevas construcciones de SDHI que incorpora motores de dos tiempos. Everllence y MITSUI E&S son expertos en tecnologías de propulsión marítima orientadas al futuro, y nuestra colaboración abre el camino para construir naves que ofrecerán mayor eficiencia, potencia y economía de combustible", señaló.

Cooperación tecnológica

El proyecto se concreta poco después de que Everllence y MITSUI E&S celebraran 100 años de cooperación ininterrumpida mediante acuerdos de licencia para motores de dos tiempos. Durante este período, la compañía japonesa ha fabricado más de 7.500 motores B&W, acumulando una producción superior a 120 millones de caballos de fuerza.

Takeshi Iizuka, director ejecutivo y gerente general de la División de Sistemas de Propulsión Marina de MITSUI E&S, destacó que el programa representa un primer paso para la compañía en el mercado de construcción naval de India. Asimismo, indicó que aprovecharán su experiencia en la fabricación de grandes motores marinos para colaborar estrechamente con Everllence y SDHI.

"Esperamos contribuir al desarrollo continuo de la industria de construcción naval de India a través de esta colaboración", afirmó Iizuka, quien también resaltó la importancia de la relación tecnológica que ambas compañías han mantenido durante un siglo.

Desarrollo naval

Por su parte, Bjarne Foldager, responsable del negocio de motores de dos tiempos de Everllence, destacó que la iniciativa reúne elementos relevantes para la compañía, entre ellos un programa pionero de construcción naval en India, un operador europeo de buques tanque con amplia experiencia y uno de sus licenciatarios más antiguos.

"Estamos especialmente satisfechos de que nuestra tecnología de dos tiempos haya sido seleccionada para el primer proyecto de nuevas construcciones de Swan Defence and Heavy Industries en Pipavav", sostuvo Foldager, quien reafirmó el compromiso de Everllence y MITSUI E&S de apoyar la construcción de esta serie de embarcaciones.

La adjudicación constituye un nuevo avance para la actividad de construcción naval comercial de India, al incorporar tecnología de propulsión de combustible dual en una serie de buques especializados, diseñados para cumplir con exigencias operacionales, ambientales y de navegación en condiciones de hielo.

Por MundoMaritimo