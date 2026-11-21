Everllence anunció un avance en el desarrollo de soluciones de propulsión para buques de superficie no tripulados (USV, por su sigla en inglés), al confirmar que su motor de propulsión naval de alta velocidad 175D será utilizado en un proyecto de prototipo diseñado para respaldar hasta 1.500 horas de operación sin tripulación a bordo.
Los USV son naves que operan sin personal a bordo y pueden ser controladas de forma remota, semiautónoma o completamente autónoma. Sus aplicaciones abarcan tanto el ámbito civil como el militar, en un segmento que está ganando interés entre las fuerzas navales y organismos gubernamentales.
El desarrollo de estas plataformas responde a la búsqueda de ampliar el alcance operativo, aumentar la flexibilidad de despliegue y ejecutar misiones sin tripulación. En este contexto, los requerimientos de autonomía, confiabilidad y disponibilidad de las naves adquieren mayor relevancia, especialmente para operaciones prolongadas que no contemplan intervención a bordo.
Ruben Fernandez, responsable de Motores Marinos de Alta Velocidad y Cuatro Tiempos de Everllence, señaló que “los operadores demandan una mayor autonomía para responder a misiones de mayor duración”. Según explicó, la capacidad de operar hasta 1.500 horas equivale a más de dos meses de funcionamiento continuo sin tripulación.
El ejecutivo agregó que “la eficiencia también es un factor determinante para extender los periodos de operación. El motor 175D ha demostrado estas capacidades en diversas aplicaciones navales y gubernamentales exigentes, y que la compañía busca trasladar esas prestaciones a los futuros diseños de embarcaciones no tripuladas”.
Características del motor 175D
El modelo 175D combina potencia, eficiencia y confiabilidad para aplicaciones de propulsión marina de alta velocidad. Su nueva capacidad para respaldar hasta 1.500 horas de operación sin tripulación representa una evolución de la plataforma y amplía sus posibilidades de aplicación en el segmento de los USV.
Entre sus características destacan los intervalos prolongados de mantenimiento, la confiabilidad operacional probada, los sistemas de automatización integrados y distintos elementos de diseño orientados a mantener una alta disponibilidad. Estas prestaciones buscan responder a misiones de larga duración, en las que la intervención de personal a bordo no es una opción y la continuidad operacional resulta crítica.
El motor está disponible en configuraciones de propulsión y grupos electrógenos, con potencias que van desde 1.440 kW hasta 4.400 kW. De acuerdo con Everllence, su aplicación abarca una amplia variedad de embarcaciones navales, de servicios públicos y no tripuladas.
La compañía sostiene que, junto con sus intervalos de revisión general y su trayectoria operacional, estas características convierten al 175D en una plataforma para el desarrollo de la próxima generación de sistemas marítimos.
Por MundoMaritimo
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