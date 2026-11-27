Everllence y China Cosco Shipping Corporation Limited (Cosco Shipping) suscribieron el 23 de noviembre un Memorándum de Entendimiento (MoU) para ampliar su cooperación en materia de digitalización. El acuerdo extiende la colaboración desde las filiales de Cosco Shipping al conjunto del grupo, dando continuidad a la relación que mantienen ambas compañías en el ámbito de la propulsión y los servicios marítimos.
La descarbonización y la digitalización constituyen dos ejes de la estrategia marítima de Everllence, en línea con los objetivos de transformación digital y desarrollo bajo en carbono de Cosco Shipping. En octubre de 2025, Everllence anunció la primera conversión a combustible dual metanol a nivel mundial de su motor de dos tiempos B&W S90, a bordo del portacontenedores “Cosco Shipping Libra”, perteneciente a la flota de Cosco Shipping Lines.
El proyecto fue ejecutado por PrimeServ, división de servicios posventa de Everllence, en colaboración con Cosco Shipping Heavy Industry, filial del grupo dedicada a la construcción y reparación naval. El nuevo acuerdo amplía esta relación al ámbito de las operaciones de flota, donde los servicios digitales pueden contribuir a mejorar la eficiencia en el consumo de combustible y reducir las emisiones.
Considerando la relevancia de China en la construcción naval mundial y la presencia de armadores con flotas de alcance global, Everllence estableció en el país asiático la dirección de su área de digitalización para Asia-Pacífico. Tanto el equipo regional como Everllence China lideraron el desarrollo del acuerdo, con el apoyo de las divisiones globales de motores de dos tiempos y digitalización de la compañía.
Desarrollo de servicios digitales
El MoU establece las bases para que Everllence amplíe su negocio de servicios digitales asociados a motores de dos tiempos en China y aplique sus conocimientos técnicos durante todo el ciclo de vida operativo de los buques. Paralelamente, proporciona un marco para que Cosco Shipping aborde los requerimientos digitales comunes de sus distintas filiales operativas.
De esta manera, los servicios desarrollados podrán adaptarse a diferentes flotas, en lugar de diseñarse individualmente para cada compañíadel grupo. Entre las primeras áreas de trabajo podría figurar la entrega digital de especificaciones técnicas estructuradas de motores principales y modelos tridimensionales de determinados equipos, conforme a las directrices de China Classification Society (CCS).
Al respecto, Luo Bing, vicepresidente de Cosco Shipping, manifestó que la compañía busca “profundizar la cooperación en estándares de datos, tecnologías navales sostenibles y aplicaciones de navegación inteligente con nuestras contrapartes danesas”.
Por su parte, Julian Seemüller, director de Digitalización para Asia-Pacífico de Everllence, señaló que “el marco de trabajo a nivel de grupo nos proporciona una visión más clara de qué servicios digitales pueden aplicarse a distintas flotas y dónde deben adaptarse a requerimientos específicos”.
En tanto, Sarath Prasannan, vicepresidente sénior y director regional de Asia-Pacífico de Everllence, indicó que las soluciones digitales de la compañía buscan incrementar la eficiencia y disponibilidad operativa de los buques, junto con reducir el consumo de combustible, las emisiones y los costos operacionales. “Trabajar con Cosco Shipping a nivel de grupo nos brinda la oportunidad de aplicar este enfoque en una importante flota globall y desarrollar soluciones en torno a requerimientos operacionales reales”, concluyó.
Por MundoMaritimo
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