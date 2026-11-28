Costamare Shipping completó un programa de modernización de cinco portacontenedores Maxi Neopanamax de la clase T, actualmente operados por Evergreen bajo contratos de fletamento. Según Alphaliner, las intervenciones habrían permitido incrementar la capacidad individual de las naves desde 14.424 TEUs hasta 15.050 TEUs.
Entre mayo y principios de noviembre, el armador griego trasladó sucesivamente las cinco naves al astillero Huarun Dadong Dockyard (HRDD), en China, donde los trabajos se desarrollaron en paralelo con las inspecciones de clasificación correspondientes a sus diez años de operación.
Las naves “Titan”, “Triton”, “Talos”, “Theseus” y “Taurus” fueron construidas en 2016 por Samsung Heavy Industries, en Corea del Sur. Originalmente pertenecían a una compañía conjunta entre Costamare y York Capital, hasta que en 2018 el armador griego adquirió la participación de su socio.
Los portacontenedores cuentan con una eslora de 369 metros, una manga de 51,2 metros y capacidad para transportar 20 filas de contenedores a lo ancho. Asimismo, disponen de motores principales MAN B&W 11 S90ME-C9, con una potencia de 63.900 kW, que les permiten alcanzar velocidades de hasta 23 nudos.
Incremento de capacidad
Como parte del programa de modernización, el calado de las naves aumentó de 15,8 a 16,6 metros, incrementando sus dwt de 155.000 a 165.000. Además, se elevó la altura de 17 de los 23 puentes de trinca de cada unidad, permitiendo transportar más contenedores sobre cubierta a popa del puente de mando.
Si bien Costamare y Evergreen no han informado la nueva capacidad de las naves, Alphaliner estima que las modificaciones permitieron sumar entre 600 y 700 TEUs por buque, por lo que actualizó la capacidad nominal de los portacontenedores de la clase T a 15.050 TEUs.
Eficiencia energética
El astillero chino también instaló deflectores de viento y oleaje de grandes dimensiones en la proa de las cinco naves, con el objetivo de reducir el consumo de combustible.
Alphaliner indicó que los trabajos podrían haber contemplado otras medidas de eficiencia energética, como el reemplazo del bulbo de proa, la sustitución de las hélices y/o la reducción de la potencia nominal de los motores principales. Asimismo, algunas fuentes apuntan a un incremento en el número de conexiones para contenedores refrigerados, información que aún no ha sido corroborada por la consultora.
Costamare no reveló el monto invertido en el programa de modernización ni si las condiciones de los contratos de fletamento con Evergreen fueron modificadas a raíz de las mejoras.
El proyecto, que comenzó con el “Titan”, concluyó esta semana con la salida del “Taurus” del astillero chino. La nave se incorporó al servicio “CPS” de Evergreen, que conecta el Lejano Oriente con California, también denominado ‘PSW5’ en el marco de Ocean Alliance.
Por MundoMaritimo
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