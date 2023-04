No es secreto que el cobre cumple un rol fundamental en la transmisión de energía, por eso, la escasez del metal rojo es preocupante ya que no habría suficiente para respaldar la transición energética, según reporta un análisis del Wall Street Journal. Actualmente, Sudamérica domina la producción de cobre, con Chile como protagonista.

Sin embargo, no ha resultado fácil incrementar los volúmenes de metal, ya que la apertura de nuevas operaciones ha sido el principal un reto, lo que podría derivar en un déficit cuprífero para la próxima década. A pesar de contar con un crecimiento de demanda asegurado, este argumento no es suficiente para justificar las inversiones necesarias para aumentar la producción a los niveles necesarios para alcanzar la demanda proyectada. A la dificultad de abrir nuevas minas se suma que la industria actual no tiene holgura. De acuerdo a la plataforma de servicios financieros Marex, los precios del cobre necesitarían subir a US$15.000/t para atraer inversión, pero los futuros en la Bolsa de Metales de Londres rondan los US$9.000/t.

Pasado, presente y futuro

La producción minera mundial en 2022 fue de 21,8 mt, según el Grupo Internacional de Estudios del Cobre, con un aumento de sólo 1 mt en los tres años anteriores. Los analistas prevén un escaso crecimiento de la producción en Perú y Chile. “Las minas operan con poco personal y han ralentizado sus operaciones tras las protestas locales de grupos comunitarios, por motivos que van desde la seguridad de los trabajadores hasta el creciente control gubernamental sobre los activos mineros. La firma de investigación Fitch Solutions estima que la producción de cobre extraído en Chile en 2023 será probablemente de unos 5,7 mt, el mismo volumen que en 2020”, lee el WSJ.

Lo cierto es que algunos proyectos que se están poniendo en marcha en Chile y Perú podrían aumentar la oferta en el corto plazo, pero sin mayores perspectivas a largo plazo, principalmente debido a la menor ley del mineral, lo que reduciría el volumen final de mineral procesado. Ante el sombrío futuro del cobre sudamericano y aunque los mayores yacimientos estén allí, surgen con fuerza las minas de cobre del Congo y Zambia, en África central. Según el Ministerio de Minas del Congo, las exportaciones de cobre metálico ascenderán a 2,3 mt métricas en 2022, frente a 1,8 mt métricas en 2021, menos de la mitad de la producción de Chile.

Emisiones netas cero

El cobre se utiliza en el cableado y la construcción, así como en vehículos eléctricos, paneles solares y otras tecnologías ecológicas. Los usos ecológicos del cobre representaron el 4% del consumo de cobre en 2020, pero se espera que esta cifra aumente hasta el 17% en 2030. Por lo tanto, una mayor electrificación –en reemplazo del uso de combustibles fósiles—aumentaría considerablemente la demanda de cobre. Precisamente, según datos de la consultora McKinsey & Co., la electrificación incrementaría la demanda anual de cobre hasta 36,6 mt métricas en 2031, mientras que la oferta rondará los 30,1 mt, lo que creará un déficit de 6,5 mt a principios de la próxima década.

Inversiones

En Chile, un comité de ministros recientemente aprobó una inversión de US$3.000 millones a Anglo American para ampliar operaciones del proyecto Los Bronces Integrado, para extender en 14 años la vida útil del yacimiento Los Bronces, agregando dos fases a la operación actual, además de considerar electrificación masiva [para la que, seguramente, necesitarán cobre]. Mientras, Glencore PLC ofreció recientemente US$23.000 millones por la minera canadiense Teck Resources Ltd., lo que podría crear el tercer mayor productor de cobre del mundo, aunque Teck rechazó la oferta. BHP Group Ltd. también obtuvo la aprobación judicial para la adquisición de OZ Minerals Ltd., una operación valorada en US$6.000 millones.

Por MundoMaritimo