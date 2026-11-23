La seguridad en la operación de equipos de izaje portuarios responde a un sistema de trabajo basado en la preparación técnica, el cumplimiento de procedimientos y la disciplina aplicada diariamente por los profesionales involucrados en la movilización de carga. Su implementación requiere un trabajo coordinado que comienza incluso antes del arribo de las naves a los terminales.

Así lo explica Luis Poggi, gerente comercial de Future Events (OTEC), instructor y perito en equipos de izaje portuarios, con más de tres décadas de experiencia en la industria marítima y portuaria, quien destaca que la seguridad de estas operaciones no depende de circunstancias fortuitas, sino de una estructura basada en normas, controles y preparación permanente.

“La movilización de carga en los terminales portuarios no es el medio más seguro porque la suerte nos acompañe, sino porque hay una disciplina”, señala.

Seguridad y responsabilidad compartida

Según Poggi, la seguridad constituye el fundamento del ejercicio profesional de los operadores de equipos de izaje portuarios y representa el criterio que debe orientar cada decisión durante las faenas de movilización de carga.

Este principio se extiende a la operación de distintos equipos portuarios, entre ellos grúas pórtico de muelle (STS), grúas pórtico sobre neumáticos (RTG), grúas móviles portuarias de alto tonelaje y cargadores de buques (shiploaders).

Cada operación de embarque o descarga contempla una serie de controles, verificaciones y procedimientos destinados a minimizar los riesgos. El cumplimiento de estas medidas no recae exclusivamente en los operadores de equipos de izaje portuarios, sino también en el personal de mantenimiento e inspección, estibadores, tripulaciones y demás profesionales que intervienen en las faenas.

De acuerdo con el instructor, la aplicación constante de estos procedimientos constituye uno de los principales fundamentos de la confiabilidad de las operaciones portuarias.

Preparación previa a las faenas

Otro aspecto abordado por Poggi es el trabajo que antecede a cada operación de embarque o descarga y que, generalmente, pasa inadvertido para quienes observan las actividades desde el exterior de los equipos.

Explica al respecto que la movilización de carga constituye la etapa visible de un proceso más amplio, que requiere preparación técnica y la aplicación de procedimientos antes de iniciar las faenas.

Detrás de cada operación, señala, existen “recursos, preparación técnica, procedimientos estandarizados y una estricta cultura profesional”. Esta combinación permite que los operadores de equipos de izaje portuarios y que los operadores desarrollen sus labores bajo criterios definidos y protocolos claros.

Formación continua de los operadores

A partir de su experiencia como instructor, Poggi destaca la importancia de la formación continua y del compromiso profesional que exige la operación de equipos de izaje portuarios.

En este contexto, subraya la importancia del profesionalismo y la disciplina diaria en la operación de equipos de izaje portuarios, situando la seguridad como valor central de cada faena.

Para Luis Poggi, finalmente, los niveles de seguridad alcanzados en la movilización de carga en los terminales son el resultado de “décadas de aprendizaje acumulado y de un ejercicio diario basado en la disciplina”, que compromete al conjunto de los profesionales involucrados en las operaciones portuarias.

Por MundoMaritimo