La necesidad de compatibilizar la sostenibilidad ambiental con la rentabilidad de las operaciones marítimas, portuarias y logísticas fue el foco del panel “Cerrar la brecha entre cadenas de suministro sostenibles y rentables”, desarrollado en TOC Américas 2026. La instancia, moderada por Alexis Rodríguez, CEO de Nex Bridge Advisors, reunió a representantes de navieras, operadores portuarios, organismos internacionales y empresas tecnológicas, quienes coincidieron en la importancia de avanzar mediante inversiones graduales, eficiencia operacional y colaboración entre los distintos actores de la cadena.
Thomas Damsgaard, Head of Americas de BIMCO, sostuvo que la viabilidad económica constituye una condición fundamental para impulsar la transformación del sector: “La sostenibilidad comienza con la sostenibilidad financiera”, afirmó, destacando que la optimización de recursos y la eficiencia energética ofrecen oportunidades inmediatas para reducir costos y emisiones.
Desde dynaCERT, su CEO, Kevin Unrath, coincidió en que las soluciones ambientales deben generar beneficios operacionales concretos. En lugar de preguntar cuánto están dispuestas a gastar las empresas en sostenibilidad, propuso evaluar cuánta ineficiencia están dispuestas a mantener durante la transición. Bajo esta perspectiva, planteó aprovechar tecnologías capaces de mejorar el desempeño de los equipos existentes mientras se desarrollan nuevas alternativas energéticas.
Eficiencia y transición energética
Erick Alarcón, gerente de Operaciones de ONE para América Latina, explicó que la estrategia de la naviera combina digitalización y eficiencia operacional. Entre las medidas mencionó herramientas para visualizar la huella de carbono de los embarques, mejoras hidrodinámicas de los buques y reducción de tiempos de permanencia en puerto. “La sustentabilidad debe utilizarse como un catalizador y no como un objetivo”, señaló, vinculando las inversiones ambientales con la generación de valor para los clientes.
Respecto de los combustibles alternativos, abordó la incorporación de buques de combustible dual y las pruebas previstas con metanol, advirtiendo que su abastecimiento presenta desafíos operacionales que requieren aprendizaje conjunto entre navieras, terminales y tripulaciones.
Por su parte, Dominik Englert, Senior Economist de Transporte y Logística del Grupo Banco Mundial, recomendó privilegiar inicialmente inversiones de eficiencia energética que mantengan su utilidad independientemente del combustible predominante en el futuro: “Comiencen en pequeña escala, comiencen por etapas”, planteó, enfatizando que los puertos deben prepararse progresivamente para manejar distintas alternativas energéticas, sin comprometer grandes inversiones antes de contar con mayor certeza sobre la demanda.
Puertos como articuladores de nuevos ecosistemas
Juan Carlos Acosta, Terminal Manager de CONTECAR y director de Ingeniería y Proyectos del Grupo Puerto de Cartagena, destacó la importancia de anticiparse a los requerimientos del mercado. Expuso avances en automatización, generación fotovoltaica y evaluación de alternativas energéticas, señalando que aproximadamente el 15% de la energía utilizada por el grupo proviene de sistemas fotovoltaicos.
Asimismo, abordó las oportunidades de incorporar gas natural licuado y desarrollar soluciones que permitan atender tanto a las naves como a otras actividades del entorno portuario.
Englert amplió esta perspectiva al plantear que los puertos pueden convertirse en centros de articulación energética e industrial, integrando la demanda de combustibles alternativos del transporte marítimo con la de otros sectores productivos. En el caso colombiano, identificó oportunidades vinculadas con la producción y eventual exportación de nuevos combustibles.
Gobernanza y capital humano
Por su parte, Manuel Zamudio, especialista de la Asociación de Empresas Seguras (AES) y académico de la Universidad de La Sabana, subrayó que la sostenibilidad requiere integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza a toda la cadena logística.
También destacó la descarbonización, la transformación del consumo energético y la economía circular como prioridades, advirtiendo que los avances tecnológicos deben acompañarse de planificación portuaria y coordinación institucional.
Finalmente, los participantes abordaron la formación de trabajadores y profesionales para operar nuevas tecnologías. Acosta destacó el Centro de Alto Rendimiento del Grupo Puerto de Cartagena, mientras Zamudio enfatizó la necesidad de actualizar los programas académicos.
Damsgaard, en tanto, advirtió sobre la escasez de oficiales marítimos y la importancia de fortalecer la diversidad laboral, recordando que la sostenibilidad también depende de las personas que sostienen las operaciones.
Por MundoMaritimo
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