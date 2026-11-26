La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) presentó una propuesta para modificar los aranceles aplicables a determinadas importaciones de azúcar y aeronaves procedentes de Brasil, como parte de las medidas comerciales adoptadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La iniciativa contempla sustituir el arancel adicional del 25% vigente para determinados productos azucareros por gravámenes específicos según su peso, además de eliminar la exención que actualmente beneficia a las aeronaves terminadas de origen brasileño para aplicarles una tarifa del 10%.
Según la USTR, las modificaciones buscan aumentar la presión sobre Brasil para que revise prácticas comerciales que Washington considera perjudiciales para sus compañías y trabajadores. La propuesta todavía no ha sido aprobada y estará sujeta a un proceso de consulta pública.
Nuevas tarifas para el azúcar
El documento contempla un arancel adicional de US$0,44 por kilogramo para determinadas importaciones de azúcar de caña en bruto fuera de cuota, mientras que el azúcar de remolacha en bruto y ciertos productos refinados quedarían sujetos a una tarifa adicional de US$0,60 por kilogramo.
A diferencia del gravamen dirigido específicamente a Brasil, estas nuevas tarifas sobre el azúcar se aplicarían sin discriminar por país de origen. Según la USTR, el objetivo es evitar que las exportaciones de Brasil sean reemplazadas por suministros de otros mercados, lo que reduciría el efecto de la medida.
En el sector aeronáutico, la propuesta establece un arancel del 10% sobre las importaciones de aeronaves terminadas desde Brasil, actualmente exentas de los gravámenes adicionales impuestos bajo la Sección 301.
La autoridad comercial estadounidense señaló que las aeronaves terminadas constituyen el cuarto principal producto de exportación brasileño hacia Estados Unidos.
Antecedentes de la disputa comercial
La investigación contra Brasil comenzó en julio de 2025 e incluyó materias relacionadas con comercio digital, servicios de pago electrónico, barreras arancelarias, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal.
En junio de 2026, la USTR determinó que determinadas prácticas brasileñas afectaban al comercio estadounidense. Posteriormente, en julio, Washington impuso aranceles del 25% a distintas cargas procedentes de Brasil, manteniendo exenciones para algunos productos.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que las negociaciones no han generado los avances esperados por su administración y que las nuevas medidas buscan incentivar cambios en las políticas de Brasil.
Por su parte, Brasil ha iniciado procedimientos para evaluar eventuales contramedidas comerciales y ha recurrido al mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para cuestionar las acciones estadounidenses.
Proceso de consulta
La USTR abrirá el período de comentarios públicos el 27 de noviembre de 2026. Los interesados en intervenir en la audiencia deberán solicitar su participación hasta el 7 de diciembre, mientras que el plazo para presentar observaciones escritas finalizará el 30 de diciembre.
La audiencia pública está programada para el 14 de enero de 2027, instancia tras la cual la autoridad estadounidense evaluará las modificaciones propuestas.
Por MundoMaritimo
Iniciativa de reforma legal abriría el cielo de México al cabotaje de líneas aéreas extranjeras
México anuncia plan para favorecer el nearshoring y reducir las importaciones procedentes de China
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.