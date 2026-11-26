La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) presentó una propuesta para modificar los aranceles aplicables a determinadas importaciones de azúcar y aeronaves procedentes de Brasil, como parte de las medidas comerciales adoptadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La iniciativa contempla sustituir el arancel adicional del 25% vigente para determinados productos azucareros por gravámenes específicos según su peso, además de eliminar la exención que actualmente beneficia a las aeronaves terminadas de origen brasileño para aplicarles una tarifa del 10%.

Según la USTR, las modificaciones buscan aumentar la presión sobre Brasil para que revise prácticas comerciales que Washington considera perjudiciales para sus compañías y trabajadores. La propuesta todavía no ha sido aprobada y estará sujeta a un proceso de consulta pública.

Nuevas tarifas para el azúcar

El documento contempla un arancel adicional de US$0,44 por kilogramo para determinadas importaciones de azúcar de caña en bruto fuera de cuota, mientras que el azúcar de remolacha en bruto y ciertos productos refinados quedarían sujetos a una tarifa adicional de US$0,60 por kilogramo.

A diferencia del gravamen dirigido específicamente a Brasil, estas nuevas tarifas sobre el azúcar se aplicarían sin discriminar por país de origen. Según la USTR, el objetivo es evitar que las exportaciones de Brasil sean reemplazadas por suministros de otros mercados, lo que reduciría el efecto de la medida.

En el sector aeronáutico, la propuesta establece un arancel del 10% sobre las importaciones de aeronaves terminadas desde Brasil, actualmente exentas de los gravámenes adicionales impuestos bajo la Sección 301.

La autoridad comercial estadounidense señaló que las aeronaves terminadas constituyen el cuarto principal producto de exportación brasileño hacia Estados Unidos.

Antecedentes de la disputa comercial

La investigación contra Brasil comenzó en julio de 2025 e incluyó materias relacionadas con comercio digital, servicios de pago electrónico, barreras arancelarias, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal.

En junio de 2026, la USTR determinó que determinadas prácticas brasileñas afectaban al comercio estadounidense. Posteriormente, en julio, Washington impuso aranceles del 25% a distintas cargas procedentes de Brasil, manteniendo exenciones para algunos productos.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que las negociaciones no han generado los avances esperados por su administración y que las nuevas medidas buscan incentivar cambios en las políticas de Brasil.

Por su parte, Brasil ha iniciado procedimientos para evaluar eventuales contramedidas comerciales y ha recurrido al mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para cuestionar las acciones estadounidenses.

Proceso de consulta

La USTR abrirá el período de comentarios públicos el 27 de noviembre de 2026. Los interesados en intervenir en la audiencia deberán solicitar su participación hasta el 7 de diciembre, mientras que el plazo para presentar observaciones escritas finalizará el 30 de diciembre.

La audiencia pública está programada para el 14 de enero de 2027, instancia tras la cual la autoridad estadounidense evaluará las modificaciones propuestas.

Por MundoMaritimo