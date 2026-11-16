La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) investiga las causas de la colisión entre el tanquero “Atlantic Asphalt” y el crucero fluvial “American Heritage”, ocurrida el 13 de noviembre en el Puerto de Nueva Orleans. Entre las hipótesis preliminares figura una posible pérdida de capacidad de gobierno del tanquero, aunque las autoridades todavía no han determinado el origen del accidente.

El incidente se produjo alrededor de las 12:30 horas en el río Misisipi, cuando el “Atlantic Asphalt”, abanderado en Islas Marshall, impactó al crucero fluvial de American Cruise Lines mientras permanecía atracado en el terminal de Thalia Street. Tras el impacto, la nave de pasajeros comenzó a inundarse y terminó volcada a babor. .

La Guardia Costera estadounidense señaló que el tanquero aparentemente perdió capacidades de su sistema de gobierno antes del impacto, pero precisó que las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.

Antecedentes técnicos

El 14 de noviembre, la NTSB confirmó la recuperación del registrador de datos de viaje (VDR) del “Atlantic Asphalt”, que contiene información sobre velocidad, rumbo y comunicaciones del puente de mando.

Un equipo de 16 investigadores examinará ambas naves, entrevistará a testigos, recopilará registros audiovisuales y revisará antecedentes operativos y de mantenimiento. La agencia también prevé realizar inspecciones subacuáticas para obtener evidencia del accidente.

Según informó The Advocate, a partir de registros de inspección marítima, el tanquero presentó observaciones técnicas anteriores. En 2024 se documentaron problemas relacionados con el piloto automático y las comunicaciones entre el puente y el motor principal, mientras que en junio de 2026 se detectó una deficiencia de cableado eléctrico en la sala de bombas.

Hasta ahora, no se ha establecido una relación entre esas observaciones y la posible pérdida de gobierno que precedió al accidente. Determinar si intervinieron fallas mecánicas, factores operacionales o circunstancias de navegación será parte de la investigación.

El “Atlantic Asphalt” (IMO 9798428) es un tanquero de asfalto de 17.764 DWT, construido en 2017. OSM Thome, ship manager de la nave, confirmó que todos sus tripulantes se encuentran a salvo y que está cooperando con las autoridades.

Recuperación del crucero y acciones judiciales

Las autoridades confirmaron que todas las personas a bordo del “American Heritage” fueron rescatadas, sin víctimas fatales. Un total de 32 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios, incluidos dos agentes de la Policía Portuaria.

La navegación por el sector afectado del Misisipi fue reabierta parcialmente, con restricciones de tránsito y una zona de seguridad de aproximadamente 152 metros alrededor del crucero.

La Guardia Costera coordina el retiro de unos 60.500 litros de combustible que permanecen a bordo del “American Heritage” antes de avanzar con su recuperación, proceso que podría prolongarse durante varias semanas.

En paralelo, el Puerto de Nueva Orleans presentó una demanda ante un tribunal federal por daños superiores a US$1 millón en el terminal de Thalia Street. La acción judicial se dirige contra los responsables del tanquero y derivó en una orden para inmovilizar la nave, cuya ejecución material no ha sido confirmada.

La NTSB prevé publicar un informe preliminar dentro de aproximadamente 30 días, mientras que la investigación definitiva, destinada a establecer las causas del accidente, podría tardar entre 18 y 24 meses.

Por MundoMaritimo