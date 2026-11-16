La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) investiga las causas de la colisión entre el tanquero “Atlantic Asphalt” y el crucero fluvial “American Heritage”, ocurrida el 13 de noviembre en el Puerto de Nueva Orleans. Entre las hipótesis preliminares figura una posible pérdida de capacidad de gobierno del tanquero, aunque las autoridades todavía no han determinado el origen del accidente.
El incidente se produjo alrededor de las 12:30 horas en el río Misisipi, cuando el “Atlantic Asphalt”, abanderado en Islas Marshall, impactó al crucero fluvial de American Cruise Lines mientras permanecía atracado en el terminal de Thalia Street. Tras el impacto, la nave de pasajeros comenzó a inundarse y terminó volcada a babor. .
La Guardia Costera estadounidense señaló que el tanquero aparentemente perdió capacidades de su sistema de gobierno antes del impacto, pero precisó que las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.
Antecedentes técnicos
El 14 de noviembre, la NTSB confirmó la recuperación del registrador de datos de viaje (VDR) del “Atlantic Asphalt”, que contiene información sobre velocidad, rumbo y comunicaciones del puente de mando.
Un equipo de 16 investigadores examinará ambas naves, entrevistará a testigos, recopilará registros audiovisuales y revisará antecedentes operativos y de mantenimiento. La agencia también prevé realizar inspecciones subacuáticas para obtener evidencia del accidente.
Según informó The Advocate, a partir de registros de inspección marítima, el tanquero presentó observaciones técnicas anteriores. En 2024 se documentaron problemas relacionados con el piloto automático y las comunicaciones entre el puente y el motor principal, mientras que en junio de 2026 se detectó una deficiencia de cableado eléctrico en la sala de bombas.
Hasta ahora, no se ha establecido una relación entre esas observaciones y la posible pérdida de gobierno que precedió al accidente. Determinar si intervinieron fallas mecánicas, factores operacionales o circunstancias de navegación será parte de la investigación.
El “Atlantic Asphalt” (IMO 9798428) es un tanquero de asfalto de 17.764 DWT, construido en 2017. OSM Thome, ship manager de la nave, confirmó que todos sus tripulantes se encuentran a salvo y que está cooperando con las autoridades.
Recuperación del crucero y acciones judiciales
Las autoridades confirmaron que todas las personas a bordo del “American Heritage” fueron rescatadas, sin víctimas fatales. Un total de 32 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios, incluidos dos agentes de la Policía Portuaria.
La navegación por el sector afectado del Misisipi fue reabierta parcialmente, con restricciones de tránsito y una zona de seguridad de aproximadamente 152 metros alrededor del crucero.
La Guardia Costera coordina el retiro de unos 60.500 litros de combustible que permanecen a bordo del “American Heritage” antes de avanzar con su recuperación, proceso que podría prolongarse durante varias semanas.
En paralelo, el Puerto de Nueva Orleans presentó una demanda ante un tribunal federal por daños superiores a US$1 millón en el terminal de Thalia Street. La acción judicial se dirige contra los responsables del tanquero y derivó en una orden para inmovilizar la nave, cuya ejecución material no ha sido confirmada.
La NTSB prevé publicar un informe preliminar dentro de aproximadamente 30 días, mientras que la investigación definitiva, destinada a establecer las causas del accidente, podría tardar entre 18 y 24 meses.
Por MundoMaritimo
Autoridad Marítima de Panamá investiga colisión entre el "Besiktas-M" y portaaviones de EE.UU.
Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur investiga falla en el "Maersk Saltoro" que retrasó el arribo de cerezas chilenas a China
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.