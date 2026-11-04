Las exportaciones de banano de Ecuador alcanzaron 312,41 millones de cajas entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento del 9,6% respecto de los 285,05 millones registrados durante el mismo período de 2025, según el informe estadístico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (ACORBANEC).
El aumento estuvo asociado a una mayor producción y al crecimiento de la demanda en mercados como la Unión Europea, Rusia y Medio Oriente. Solo durante septiembre se exportaron 30,14 millones de cajas, frente a los 27,61 millones del mismo mes del año anterior.
Guayaquil lidera los embarques de banano
Los distintos puertos de Guayaquil concentraron el 51,52% de las exportaciones bananeras, con 160,96 millones de cajas movilizadas entre enero y septiembre, un incremento interanual del 12,87%.
Por su parte, el Puerto de Aguas Profundas de Posorja registró 88,80 millones de cajas, equivalentes al 28,42% del total y un crecimiento del 10,32%. Puerto Bolívar, en Machala, movilizó 62,66 millones de cajas, con una participación del 20,06% y un aumento del 1,14%.
En cuanto a la modalidad de transporte, el 87,09% de las exportaciones se realizó mediante contenedores, con 272,09 millones de cajas, un 10,99% más que en 2025. El 12,91% restante, equivalente a 40,32 millones de cajas, se transportó como carga suelta en buques refrigerados, modalidad que creció un 1,02%.
Principales destinos y condiciones logísticas
La Unión Europea se mantuvo como el principal mercado del banano ecuatoriano, con 101,16 millones de cajas y una participación del 32,38%. Le siguieron Rusia, con 61,94 millones de cajas (19,83%); Medio Oriente, con 48,55 millones (15,54%); y Estados Unidos, con 36,01 millones (11,53%).
China también registró un aumento del 15,5% en los envíos, hasta alcanzar 13,29 millones de cajas. ACORBANEC destacó la operación de una conexión marítima de Cosco entre Guayaquil y Shanghái, con un tiempo de tránsito de 27 días.
No obstante, el informe identifica dificultades logísticas en algunas rutas internacionales. Entre ellas figuran esperas de entre cinco y once días en Shanghái, asociadas a congestión portuaria y tifones, además de mayores costos de transporte y seguros para determinados destinos de Medio Oriente.
En ese último mercado, ACORBANEC reportó incrementos de entre US$300 y US$1.000 por contenedor en costos de fletes y seguros, que en el caso de Arabia Saudita llegaron hasta US$3.000.
Respecto de las marcas exportadas, Dole encabezó los envíos con 45,17 millones de cajas, equivalentes al 14,46% del total, seguida por Chiquita, con 15,06 millones de cajas y una participación del 4,82%.
Por MundoMaritimo
MSC participará de la XVIII Convención Internacional del Banano 2021 en Guayaquil, Ecuador
Puerto de Guayaquil, Ecuador: Exportaciones de banano amortiguaron el impacto del Covid-19
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.