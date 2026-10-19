En la industria marítima, los contenedores son activos fundamentales para el comercio internacional. Sin embargo, como cualquier equipo sometido a años de operación, manipulación y exposición a condiciones exigentes, llega un momento en que algunas unidades dejan de cumplir las condiciones necesarias para continuar prestando servicio como contenedores marítimos.

Ante esta necesidad, EContainers Global incorpora Recycling como una nueva línea de negocio, orientada a acompañar a las empresas navieras y a los propietarios de contenedores en el proceso de retiro definitivo y chatarrización de las unidades que han llegado al final de su vida útil operativa.

El servicio responde a una etapa esencial en la gestión de los activos de la industria: cuando un contenedor ya no resulta apto para continuar operando como unidad de transporte marítimo, debe darse de baja y gestionarse de acuerdo con los procedimientos correspondientes para su disposición final.

A través de Recycling, EContainers Global ofrece una solución especializada para gestionar este proceso, facilitando la salida de circulación de los contenedores que han cumplido su ciclo operativo y su encaminamiento hacia la chatarrización, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada operación.

Una solución para la etapa final del ciclo de vida del contenedor

La gestión de contenedores fuera de servicio representa una necesidad operativa para las compañías que administran flotas y activos a escala global. La identificación de las unidades que deben retirarse, su baja definitiva y la gestión de su disposición final forman parte de los procesos necesarios para mantener una administración adecuada de estos activos.

En este contexto, Recycling amplía las alternativas disponibles para los actores de la industria, al ofrecer un servicio enfocado específicamente en la chatarrización de contenedores marítimos que ya no continuarán cumpliendo su función original.

El proceso permite gestionar estos activos al cierre de su ciclo de vida como contenedores, mediante su salida definitiva de operación y su transformación en material de chatarra, conforme al alcance y las condiciones de cada servicio.

Una nueva línea que fortalece la propuesta de valor de EContainers Global

Con la incorporación de Recycling, EContainers Global continúa ampliando su portafolio de soluciones para responder a diferentes necesidades de la industria de contenedores marítimos.

La compañía integra esta nueva línea a sus operaciones de trading y leasing, consolidando una oferta que abarca distintas etapas de la gestión comercial de estos activos: desde su compra y venta, pasando por su arrendamiento, hasta su retiro definitivo cuando han llegado al final de su vida útil como contenedores marítimos.

Esta visión permite a EContainers Global atender necesidades específicas de sus clientes y fortalecer su participación en un sector que requiere soluciones especializadas para administrar sus activos de manera eficiente.

Con Recycling, EContainers Global reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones para la industria marítima y logística, ampliando su capacidad de respuesta frente a los desafíos operativos que surgen durante todo el ciclo de vida de los contenedores.