En un mercado marítimo donde las necesidades de equipos pueden variar de acuerdo con los volúmenes de carga, los proyectos y las condiciones de cada operación, contar con alternativas flexibles para acceder a contenedores se ha convertido en un factor relevante para la gestión de las flotas. En este contexto, Econtainers Global, compañía especializada en soluciones internacionales para contenedores, ofrece a sus clientes una alternativa de leasing diseñada para adaptarse a diferentes necesidades operativas, a través de modalidades Long Term, Short Term y One Way Lease.
La propuesta busca que empresas vinculadas al comercio internacional y la logística puedan acceder a los equipos que requieren sin tener que asumir necesariamente el compromiso de adquirirlos como activos propios.
Tres modalidades para diferentes necesidades
La línea de Econtainers Leasing contempla contratos con diferentes horizontes de tiempo:
La modalidad Long Term, con contratos de entre 3 y 8 años, está orientada principalmente a operaciones continuas y a empresas que requieren contar con una flota estable de equipos durante períodos prolongados. Esta modalidad permite acceder a tarifas más competitivas y planificar las necesidades de contenedores con una perspectiva de largo plazo.
Por su parte, el Short Term, con períodos que van desde un mes hasta tres años, está diseñado para operaciones puntuales o necesidades temporales de capacidad. Esta alternativa permite incorporar equipos durante el período requerido sin asumir un compromiso de largo plazo.
Una tercera alternativa es el One Way Lease, modalidad que permite utilizar el contenedor para un trayecto determinado, evitando la necesidad de establecer un retorno del equipo vacío. Esta opción puede contribuir a optimizar los costos asociados al movimiento y reposicionamiento de contenedores cuando la operación no requiere que el equipo regrese a su punto de origen.
Flexibilidad para gestionar los equipos
Para Andrés Valencia, CEO de Econtainers Global, la flexibilidad es un elemento cada vez más relevante en la gestión de los equipos utilizados en el comercio internacional. “Las necesidades de una flota no son siempre las mismas. Hay operaciones que requieren equipos durante varios años, mientras que otras necesitan capacidad adicional durante un período específico o para un solo trayecto. El leasing permite responder a esas diferentes necesidades con mayor flexibilidad”.
La posibilidad de acceder a equipos mediante diferentes modalidades también permite que las empresas puedan evaluar sus necesidades de capacidad de acuerdo con sus operaciones, evitando que una única alternativa sea aplicada a todos los escenarios.
One Way Lease: una opción para reducir movimientos innecesarios
Dentro de las modalidades disponibles, el One Way Lease adquiere especial relevancia para operaciones en las que el contenedor no necesita regresar vacío al punto de origen.
En el modelo tradicional, una vez que un contenedor entrega su carga, puede ser necesario movilizarlo nuevamente hacia otra ubicación para mantener el equilibrio de una flota. Estos movimientos pueden representar costos de transporte, almacenamiento, manipulación y gestión.
Econtainers Global señala que el One Way Lease plantea una alternativa diferente: utilizar el equipo para un trayecto específico y evitar el costo asociado a su retorno en vacío cuando las condiciones de la operación lo permiten.
“Cuando un equipo puede permanecer en el mercado donde existe una necesidad, en lugar de regresar vacío a su punto de origen, se abre una oportunidad para hacer más eficiente la utilización del contenedor”, explica Valencia.
Leasing como parte de una solución integral
La oferta de leasing forma parte de las tres líneas de negocio de Econtainers Global: Trading, Leasing y Recycling, que permiten a la compañía atender diferentes etapas del ciclo de vida de los contenedores.
Mientras el Trading está enfocado en la compra y venta de equipos, el Leasing ofrece alternativas para acceder a contenedores durante períodos determinados y el Recycling permite dar una nueva utilidad a los equipos que llegan al final de su ciclo dentro del transporte marítimo.
De esta manera, Econtainers Global busca ofrecer alternativas que permitan a sus clientes gestionar sus necesidades de equipos de acuerdo con el tipo de operación, duración requerida y mercado.
“Más que una solución única, buscamos ofrecer diferentes alternativas para que cada cliente pueda encontrar el modelo que mejor se adapte a su operación”, concluye Valencia.
Desde Econtainers Global indican que continúan desarrollando soluciones orientadas a entregar mayor flexibilidad a empresas que participan en las cadenas internacionales de comercio y logística, donde la disponibilidad y correcta gestión de los contenedores son elementos fundamentales para mantener la continuidad de las operaciones.
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