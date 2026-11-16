Con más de 13 años de experiencia en el mercado internacional de contenedores, EContainers Global avanza en la diversificación de sus operaciones mediante tres líneas de negocio orientadas a la adquisición, leasing y reciclaje de equipos. La estrategia busca responder a las necesidades operativas, financieras y de gestión de activos de la industria. Andrés Valencia, CEO de la compañía, explicó a MundoMarítimo los alcances de esta propuesta y sus perspectivas de crecimiento internacional.

“Los clientes no buscan únicamente comprar un contenedor, sino contar con alternativas que se adapten a diferentes necesidades operativas, financieras y de gestión de activos”, señaló Valencia. En este contexto, la compañía estructuró sus divisiones EContainers Trading, EContainers Leasing y EContainers Recycling, con el propósito de ofrecer soluciones para distintas etapas de utilización de los equipos.

Alternativas de adquisición

En Container Sales, Valencia explicó que la demanda es cada vez más diversa y depende del tipo de operación, presupuesto, destino y uso de los equipos. En el segmento de contenedores nuevos, EContainers Global cuenta con producción propia a través de plantas aliadas en China, ofreciendo unidades dry, refrigeradas y especiales. Cada equipo se identifica con la marca y número de serie de la compañía, incorporando el prefijo ECGU, registrado ante el BIC.

En el mercado de contenedores usados, la oferta comprende principalmente unidades en condiciones Cargo Worthy (CW), AS IS y Wind and Water Tight (WWT). Estas alternativas permiten atender tanto a clientes que requieren equipos aptos para el transporte internacional de carga como a aquellos que buscan soluciones de almacenamiento.

Respecto de la modalidad Gate Buy, el ejecutivo explicó que permite adquirir contenedores con entrega directa en el destino acordado, evitando movimientos innecesarios por patios o puertos intermedios, lo que favorece la eficiencia en tiempos y costos logísticos. Actualmente, la compañía desarrolla oportunidades bajo este modelo para contenedores completamente nuevos de 20 pies y 40 HC, con próximas disponibilidades en República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Puerto Rico, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, España, Emiratos Árabes Unidos y Portugal.

“Este modelo permite a los clientes asegurar las unidades entrantes antes de su llegada al destino acordado. También podemos coordinar la personalización de los contenedores con el logo de la empresa compradora para las unidades de su lote”, detalló Valencia.

Flexibilidad y economía circular

Respecto del leasing, Valencia indicó que esta modalidad responde a empresas que requieren ajustar sus flotas según la duración de sus operaciones. La oferta contempla contratos Long Term, de tres a ocho años; Short Term, desde un mes hasta tres años; y One Way Lease, orientado a operaciones de un solo trayecto.

“Poder disponer del equipo durante el tiempo necesario y en diferentes mercados permite una mayor capacidad de adaptación frente a cambios en la operación y en la demanda”, sostuvo, destacando su utilidad para proyectos específicos, aumentos temporales de actividad y ampliaciones de flota.

En materia de reciclaje, EContainers Recycling contempla el retiro de unidades en condición de scrap desde puertos, depósitos y patios, para posteriormente gestionar la recuperación del acero destinado a la industria siderúrgica. Esta actividad busca disminuir la acumulación de equipos obsoletos, recuperar su valor residual y contribuir a la economía circular.

“Buscamos que un activo que llegó al final de su vida útil pueda convertirse nuevamente en materia prima”, afirmó Valencia. Según explicó, la oportunidad consiste en integrar la recolección, coordinación logística y valorización de materiales mediante un mismo operador.

Expansión y gestión integral

De cara a los próximos años, EContainers Global proyecta fortalecer sus tres divisiones aprovechando su presencia comercial y alcance operativo en 26 países de América, Asia, Europa y África. Entre sus prioridades figuran ampliar la disponibilidad de equipos nuevos, usados, refrigerados y especiales, desarrollar nuevas alternativas de leasing y consolidar sus capacidades de reciclaje.

Valencia destacó que estas actividades forman parte de una estrategia integrada: “No se trata de tres negocios independientes, sino de tres soluciones que nos permiten participar en diferentes momentos de la gestión del contenedor”.

Frente a los desafíos de disponibilidad y reposicionamiento de equipos, la compañía busca fortalecer su red internacional de suministro, respaldada por plantas aliadas en Shanghái, Shenzhen, Qingdao, Ningbo y Tianjin, además de inventarios permanentes en distintos mercados.

En este escenario, el ejecutivo identificó oportunidades para optimizar la utilización de activos mediante leasing y Gate Buy, junto con fortalecer la recuperación de materiales al término de su vida útil. De esta forma, EContainers Global apunta a consolidar un modelo que abarque desde la adquisición y utilización del contenedor hasta su reincorporación a la cadena productiva.

Por MundoMaritimo