DP World celebró el miércoles 4 de noviembre una nueva edición de su “West Coast South America Customer Event”, encuentro que reunió a ejecutivos del operador portuario internacional y representantes de sus principales clientes en el Red2One Rooftop Bar del W Hotel, en Santiago de Chile. La actividad, desarrollada en un ambiente distendido y cordial, permitió compartir experiencias, evaluar el trabajo conjunto durante 2026 y fortalecer las relaciones comerciales.
La reunión fue encabezada por Otto Bottger, vicepresidente ejecutivo Comercial, P&T – Región de las Américas de DP World, y Curtis Doiron, CEO de DP World Chile, y contó con representantes de compañías navieras como MSC, Ocean Network Express (ONE), CMA CGM y PIL, entre otras.
En conversación con MundoMarítimo, Bottger explicó que el encuentro constituye una tradición que se ha mantenido durante aproximadamente 16 años y que coincide con las reuniones de los equipos comerciales y operacionales de DP World en la región.
“Aprovechamos para reunirnos con nuestros equipos acá en DP World Chile. Vienen miembros de los equipos comerciales y de operaciones de otras unidades de negocio de DP World en la región”, señaló. Agregó que estas jornadas también permiten realizar visitas a clientes establecidos en Santiago y la región de Valparaíso.
Respecto del escenario internacional, marcado por tensiones geopolíticas y alteraciones en las cadenas logísticas, el ejecutivo destacó la importancia de mantener una perspectiva de largo plazo. “Hay que ser resiliente y hay que seguir avanzando”, afirmó, recordando que el negocio portuario se desarrolla en horizontes de varias décadas.
Bottger evaluó positivamente el desempeño regional de DP World durante 2026, aunque identificó entre las principales preocupaciones las dificultades que enfrenta la industria naviera para mantener sus itinerarios debido a factores geopolíticos y climáticos: “Cuando no hay una buena performance de los itinerarios, un orden en los arribos a los puertos, se crean muchos retos operativos”, explicó. No obstante, destacó la elevada utilización de los terminales y los esfuerzos permanentes por mejorar la productividad.
Por su parte, Curtis Doiron agradeció la confianza de los clientes de DP World Chile y resaltó su integración con la red global de la compañía. Asimismo, subrayó la importancia de los importadores y exportadores nacionales, mencionando empresas como Codelco, Arauco, Falabella y Sodimac. “Son usuarios muy importantes de la cadena logística, clientes muy importantes para nosotros, y estamos orgullosos de contribuir a que puedan movilizar sus cargas y llevar sus productos al mercado”, expresó.
Carlos Merino, CEO de DP World Perú y Ecuador, valoró la posibilidad de compartir con los representantes de las líneas navieras. “Me parece muy bien y fructífero estar con nuestros principales clientes”, manifestó, destacando la tradición de celebrar anualmente este encuentro en Santiago.
La mirada de los clientes
Desde las compañías navieras, Cristian Montenegro, Managing Director de MSC Chile, destacó la colaboración con DP World en San Antonio y Lirquén, especialmente por su contribución al desarrollo del comercio exterior.
Sobre el balance de 2026, señaló que ha sido “un año probablemente más tranquilo que otros”, aunque reconoció las dificultades recientes asociadas a la paralización de camioneros en San Antonio. Pese a ello, valoró los avances en coordinación logística y el crecimiento de MSC junto a DP World, particularmente en Lirquén.
Finalmente, Fernando Urrutia, Country Head y General Manager de ONE Chile, resaltó la importancia del contacto permanente con los proveedores portuarios, considerando las operaciones de la línea naviera en San Antonio, con un servicio hacia la costa este de Estados Unidos, y en Lirquén, con conexión hacia Asia.
El ejecutivo reconoció que el año comenzó con desafíos operacionales, pero destacó los avances alcanzados mediante el esfuerzo coordinado. “Con un trabajo colaborativo, en conjunto, con altura de miras, se fue logrando y superando”, afirmó, enfatizando que el objetivo siempre es entregar un servicio de calidad a importadores y exportadores.
Por MundoMaritimo
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