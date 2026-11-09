DP World avanza en el desarrollo de sus operaciones portuarias en Perú y Ecuador, con perspectivas de crecimiento respaldadas por mayores volúmenes de carga, inversiones en infraestructura y ampliación de servicios logísticos. Así lo destacó Carlos Merino, CEO de DP World Perú y Ecuador, en entrevista con MundoMarítimo durante el “West Coast South America Customer Event”, realizado el 4 de noviembre en Santiago de Chile.

El ejecutivo abordó los principales aspectos de la gestión 2026 y los próximos desafíos de DP World Callao y DP World Posorja, terminales que atraviesan distintas etapas de expansión y fortalecimiento operacional.

Callao: nuevas inversiones y extensión de concesión

En Perú, Merino destacó el crecimiento sostenido del comercio exterior y su impacto en la actividad portuaria. Según explicó, las exportaciones continúan aumentando, mientras que las importaciones presentan un dinamismo todavía mayor, en un mercado que mantiene perspectivas favorables de largo plazo.

Hace dos años, DP World inauguró la ampliación denominada Muelle Bicentenario, que elevó la capacidad del terminal de Callao a más de 2 millones de TEUs. Sin embargo, la utilización de esa infraestructura ha avanzado rápidamente: “Esa capacidad virtualmente se ha llenado”, señaló Merino, quien proyectó que el terminal cerrará 2026 con aproximadamente 2,2 millones de TEUs movilizados. Asimismo, destacó que recientemente se superó un récord histórico mensual, con más de 200.000 TEUs movilizados.

En ese contexto, DP World presentó al Estado peruano una propuesta de adenda de inversiones que considera ampliar la infraestructura y extender el período de concesión. La iniciativa, actualmente bajo evaluación de las autoridades, contempla duplicar la capacidad del terminal hasta superar los 4 millones de TEUs.

Merino detalló que la propuesta se encuentra en revisión por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), antes de continuar su tramitación ante otras entidades gubernamentales. La expectativa de la compañía es alcanzar un acuerdo con el gobierno durante 2027.

Uno de los componentes relevantes de esta propuesta es la construcción y operación de un antepuerto destinado a mejorar la gestión del transporte terrestre de carga. “Sigues creciendo en capacidad portuaria, pero las vías se mantienen igual”, advirtió el ejecutivo al referirse a los problemas de congestión que podrían acompañar la expansión de las instalaciones.

La solución planteada considera un recinto conectado mediante un sistema de coordinación con el terminal, que permita regular el ingreso de camiones. Merino comparó esta iniciativa con experiencias desarrolladas en los puertos chilenos de Valparaíso y San Antonio.

Callao y Chancay: complementariedad portuaria

Consultado sobre el impacto del puerto de Chancay, Merino descartó que su entrada en operaciones haya perjudicado las perspectivas de DP World Callao: “Me parece que la infraestructura se ha complementado”, sostuvo, explicando que Chancay ha captado servicios vinculados al mercado chino, transbordos y movimientos de contenedores vacíos, contribuyendo a ampliar la capacidad del sistema portuario peruano.

A su juicio, Callao continuará siendo el principal puerto del país. Además, vinculó las futuras inversiones de DP World con una aspiración regional: “Yo creo que conseguiremos que el Callao sea el hub del Costa Oeste de Sudamérica”.

Posorja: mayor capacidad y desarrollo logístico

En Ecuador, Merino destacó los avances de DP World Posorja, donde durante 2026 concluyó la ampliación del muelle hasta alcanzar 800 metros de longitud, acompañada de la incorporación de nuevo equipamiento.

Una vez puesta en servicio la última grúa, la compañía espera disponer de una capacidad de entre 1,3 y 1,4 millones de TEUs.

El ejecutivo calificó 2026 como un año récord para el terminal, que inició operaciones en 2019, y anticipó que podría superar el millón de TEUs movilizados al cierre del actual ejercicio. “Es un hito para una terminal como Posorja”, afirmó, agregando que espera una favorable recepción de la nueva capacidad por parte de las principales líneas navieras y servicios durante 2027.

Paralelamente, DP World desarrolla una zona franca de aproximadamente 120 hectáreas, que actualmente dispone de unos 7.000 m² de instalaciones es almacenaje cerrados y 80.000 m² de patios destinados, entre otras actividades, al mantenimiento de contenedores vacíos. Merino también anunció que Maersk se encuentra próxima a abrir un depósito en Posorja.

El ejecutivo reconoció que la ubicación del terminal, aproximadamente a 80 kilómetros de Guayaquil, plantea desafíos relacionados con las distancias terrestres y la congestión vial. No obstante, destacó su capacidad para atender a los mayores portacontenedores que arriban a la Costa Oeste de Sudamérica.

Finalmente, sostuvo que la maduración del ecosistema logístico desarrollado alrededor de Posorja permitirá mantener una evolución positiva de sus operaciones, junto con ampliar la diversificación de servicios disponibles para sus clientes.

Por MundoMaritimo