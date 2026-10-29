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29 de Octubre de 2026 DP World Posorja completa ampliación de muelle a 800 metros e incorpora nueva grúa pórtico Programa de inversión de US$200 millones elevará la capacidad del terminal a 1,4 millones de TEUs anuales

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DP World Posorja culminó la ampliación de su muelle a 800 metros e incorporó una nueva grúa pórtico de muelle (QC) y tres grúas de patio (RTG) híbridas, como parte de un programa de inversión privada de aproximadamente US$200 millones. Las obras y la adquisición de equipamiento permitirán elevar la capacidad operativa del terminal ecuatoriano a 1,4 millones de TEUs y ampliar sus posibilidades de atención a buques portacontenedores de gran tamaño.

La nueva grúa pórtico cuenta con una altura de 56 metros y un alcance de 72 metros, dimensiones que, según la compañía, la sitúan entre los equipos de mayor tamaño de Sudamérica y la convierten en la grúa de mayor altura y alcance de Ecuador. Sus características permitirán atender portacontenedores de hasta 400 metros de eslora, con 24 filas de contenedores y capacidades de entre 20.000 y 24.000 TEUs.

El equipo dispone de una capacidad de elevación de hasta 65 toneladas por movimiento y funciona exclusivamente con energía eléctrica, eliminando el consumo directo de combustibles fósiles durante su operación.

En paralelo, el terminal recibió tres grúas RTG híbridas, las primeras de esta tecnología incorporadas a sus operaciones. Estos equipos, destinados a la movilización y apilamiento de contenedores en los patios, combinan motores diésel con sistemas eléctricos capaces de recuperar energía durante el descenso de las cargas.

De acuerdo con DP World, esta tecnología permitirá reducir aproximadamente un 40% el consumo de diésel respecto de las grúas convencionales, mientras que las tres unidades evitarían conjuntamente la emisión de más de 900 toneladas de CO₂ al año.

Incorporación de equipamiento y capacidad operativa

Tanto la nueva grúa pórtico como las tres RTG híbridas ya se encuentran físicamente en Posorja y han ingresado a su etapa de acondicionamiento, con miras a comenzar sus operaciones a inicios de 2027.

Una vez incorporados estos equipos, el terminal contará con siete grúas pórtico de muelle y 18 grúas de patio. A estas adquisiciones se suman equipos para la movilización de contenedores vacíos (ECH), camiones eléctricos de transporte interno (ITV) y un incremento aproximado del 50% en las conexiones eléctricas destinadas a contenedores refrigerados.

La ampliación de la infraestructura y la incorporación de equipamiento forman parte del programa de expansión desarrollado por DP World en Posorja, orientado a incrementar la capacidad de transferencia de contenedores y atender las necesidades del comercio exterior ecuatoriano.

 

Carlos Merino, CEO de DP World Ecuador, Perú y Colombia, destacó el alcance de las inversiones y su relación con la atención de portacontenedores de mayor capacidad. “Esta exitosa inversión en infraestructura y tecnología de punta fortalece nuestra capacidad para atender a los buques más grandes que navegan por el mundo”, señaló.

El ejecutivo también se refirió a la necesidad de mantener las inversiones para asegurar la continuidad operacional del recinto. “En un puerto todo se mueve y, para que nada se detenga, hay que estar siempre un paso adelante”, afirmó.

Nuevas inversiones energéticas

Además de la ampliación del muelle y la incorporación de equipamiento, DP World informó que mantiene en ejecución iniciativas destinadas a fortalecer el abastecimiento energético del terminal.

Entre ellas figura el desarrollo de una instalación de generación eléctrica mediante paneles solares, junto con inversiones superiores a US$10 millones para respaldar el suministro eléctrico y la continuidad de las operaciones portuarias.

Estas iniciativas se suman a la incorporación de equipos eléctricos e híbridos y al aumento de conexiones para contenedores refrigerados, en el marco de las inversiones en infraestructura y equipamiento que la compañía desarrolla en el Puerto de Posorja.

Por MundoMaritimo

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