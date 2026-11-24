DNV, Samsung Heavy Industries (SHI), Tesser Atomics y la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para colaborar en el desarrollo de un buque tanque de gas natural licuado (GNL) propulsado por energía nuclear. El acuerdo fue suscrito durante un encuentro realizado en la sede de DNV en Høvik, Noruega.

La iniciativa contempla el diseño de una nave demostrativa destinada a operar entre terminales de GNL de Estados Unidos y Europa. En una primera etapa, los participantes elaborarán una hoja de ruta que definirá las características del buque y los procedimientos de evaluación de seguridad y aprobación, con el objetivo de establecer una vía comercial viable para su diseño, construcción y puesta en servicio.

El concepto considera la integración de un reactor nuclear refrigerado por sales de fluoruro, desarrollado por Tesser Atomics y adaptado para aplicaciones marítimas. Asimismo, servirá como referencia para SFI SAINT, centro noruego de investigación sobre buques de propulsión nuclear liderado por NTNU.

Avances hacia la comercialización

El vicepresidente ejecutivo y director de la División de Negocios Futuros de Samsung Heavy Industries, Kyunghee Kim, señaló que "los buques de propulsión nuclear son una de las alternativas ecológicas prometedoras para el transporte, en medio de la tendencia mundial hacia la descarbonización". Añadió que la experiencia acumulada por la compañía en reactores modulares pequeños (SMR) para aplicaciones marítimas permitirá avanzar hacia la comercialización de esta tecnología.

Por su parte, el cofundador y CEO de Tesser Atomics, Per Peterson, destacó que la colaboración con el consorcio noruego SFI SAINT ha acelerado los avances en materias legales, regulatorias y de seguros, necesarias para implementar el primer buque demostrativo. Asimismo, subrayó que la participación de SHI aportará experiencia en diseño y construcción naval.

Desde DNV, el director de Aprobación de Clasificación de Buques, Ivar Håberg, explicó que, pese a la extensa trayectoria de la energía nuclear en el ámbito naval militar, su utilización no se ha extendido al transporte marítimo comercial. En ese sentido, sostuvo que el proyecto representa "un paso importante hacia el primer buque de carga moderno de propulsión nuclear a escala real".

En tanto, el director del Departamento de Operaciones Oceánicas e Ingeniería Civil de NTNU, Hans Petter Hildre, destacó la experiencia de Noruega en tecnologías marítimas y señaló que el país autoriza anualmente el ingreso de entre 30 y 40 buques militares de propulsión nuclear a sus puertos, previa evaluación de seguridad de la autoridad nuclear DSA.

Responsabilidades y proyecciones

De acuerdo con lo establecido, Samsung Heavy Industries liderará el desarrollo conceptual del buque tanque y la integración de sus sistemas, incluyendo los estudios de viabilidad de construcción y los métodos de fabricación. Tesser Atomics estará a cargo de la tecnología del reactor, el desarrollo de la planta nuclear y los procesos específicos de seguridad y licenciamiento.

DNV aportará su experiencia en seguridad marítima, evaluación de riesgos y clasificación, mediante la identificación de peligros, la elaboración de un marco de evaluación de seguridad y una hoja de ruta para la clasificación y verificación de la nave.

Por su parte, NTNU coordinará las actividades de investigación, las propuestas de financiamiento y la conformación del consorcio, además de apoyar los estudios de viabilidad, simulaciones, modelaciones y pruebas técnicas.

Con esta colaboración, las entidades buscarán desarrollar un concepto técnica y comercialmente viable, cuya aplicación podría extenderse posteriormente a portacontenedores y otros tipos de buques.

Por MundoMaritimo