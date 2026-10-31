DNV emitió una Declaración de Viabilidad (Statement of Feasibility) para el concepto desarrollado por Aker BP y Höegh Evi, que contempla transportar dióxido de carbono (CO₂) licuado en buques e inyectarlo directamente en pozos submarinos para su almacenamiento permanente en el proyecto Atlas, en la plataforma continental noruega.

La iniciativa prevé inyectar hasta 6 millones de toneladas de CO₂ anuales durante su fase inicial, con posibilidades de expansión. El área autorizada cuenta con una capacidad de almacenamiento estimada de 150 millones de toneladas. Aker BP apunta a iniciar las operaciones en 2031, con una vida útil superior a 25 años.

El concepto busca conectar distintos polos industriales europeos con instalaciones de almacenamiento submarino, mediante una cadena logística marítima que permitiría gestionar emisiones difíciles de eliminar en origen.

Inyección directa desde buques

El diseño contempla que buques transportadores operados por Höegh Evi lleven CO₂ licuado hasta el sitio de almacenamiento y lo transfieran directamente a los pozos de inyección. Este esquema evitaría construir nuevas instalaciones terrestres, gasoductos transfronterizos y estructuras offshore permanentes, aunque mantendría el transporte por tuberías como alternativa futura.

La evaluación de DNV abarcó la infraestructura marítima y submarina necesaria para transferir el CO₂ desde los buques hasta el yacimiento. El organismo identificó desafíos e incertidumbres técnicas, pero concluyó que pueden gestionarse en esta etapa mediante el desarrollo del diseño y posteriores procesos de verificación.

La evaluación se realizó conforme a las metodologías DNV-RP-A203 y DNV-SE-0160, orientadas a la calificación de tecnologías y proyectos de captura y almacenamiento de carbono. “La inyección directa desde el buque al yacimiento requiere que los sistemas marítimos, submarinos y de inyección funcionen como una cadena de valor integrada”, señaló Prajeev Rasiah, vicepresidente sénior y director regional para el norte de Europa de Energy Systems de DNV.

Infraestructura flotante

En la cadena logística prevista, las emisiones capturadas por instalaciones industriales serían trasladadas a una terminal flotante operada por Höegh Evi, donde se concentrarían, purificarían y licuarían antes de su transporte marítimo. Esta etapa de acondicionamiento no formó parte de la evaluación de DNV.

La terminal contará con una capacidad de almacenamiento intermedio de entre 40.000 y 80.000 m³, mientras que cada buque podrá transportar hasta 50.000 m³ por viaje. A bordo, los equipos prepararán el CO₂ para su inyección.En Atlas, un sistema de transferencia offshore y tuberías submarinas conducirán el compuesto directamente a los pozos.

Según Ørjan Jentoft, responsable de activos de captura y almacenamiento de carbono de Aker BP, el concepto permitiría desarrollar la cadena de transporte y almacenamiento por etapas, a medida que aumenten los volúmenes. Nils Jakob Hasle, vicepresidente ejecutivo de Energía Limpia de Höegh Evi, destacó que la integración de infraestructura flotante y transporte marítimo facilitaría la consolidación de CO₂ procedente de múltiples fuentes.

Inversión y próximos pasos

La licencia EXL011 Atlas fue adjudicada por el Ministerio de Energía de Noruega en septiembre de 2024. Aker BP opera el proyecto con una participación del 80%, mientras que ORLEN posee el 20%.

En abril de 2026, Atlas fue incluido en la segunda lista de Proyectos de Interés Común y de Interés Mutuo de la Comisión Europea. En octubre de 2026, Aker BP y Höegh Evi recibieron una subvención de 223 millones de euros del Fondo de Innovación de la Unión Europea para apoyar la implementación de la red transfronteriza de transporte y almacenamiento de CO₂, sujeta a una decisión final de inversión prevista para 2028.

El concepto de inyección directa desde buques también podría aplicarse a Poseidon, otra licencia de almacenamiento de CO₂ operada por Aker BP en la plataforma continental noruega, donde se evalúa un desarrollo submarino similar.

Por MundoMaritimo